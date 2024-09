So stolz präsentiert Lady Gaga ihren riesigen Verlobungsring

Für die 81. Filmfestspiele von Venedig reiste auch Lady Gaga (38) gemeinsam mit ihrem Verlobten Michael Polansky in die italienische Traumstadt. Schon bei ihrer Ankunft am Flughafen zog das Ehepaar in spe die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich – auf Aufnahmen, die TMZ vorliegen, wurde dabei auch ein bisher noch nicht gesehenes Detail abgelichtet: Lady Gaga präsentiert zum ersten Mal offiziell ihren extravaganten Verlobungsring! Ein Schmuckstück, das sich definitiv sehen lassen kann: Ein schlichter schmaler Ring, besetzt mit einem riesigen Diamanten.

Bei diesem Auftritt kann wohl nicht einmal die "Pokerface"-Interpretin cool bleiben: Die 38-Jährige strahlt mit ihrem neuen Accessoire um die Wette. Auch ihr Verlobter sieht mehr als zufrieden aus, während sich die beiden gemeinsam auf den Weg zum Wassertaxi in Richtung Innenstadt machen. Outfittechnisch scheinen sich die beiden für ihre Ringpräsentation abgestimmt zu haben: Während Michael ganz in schwarz gekleidet ist, trägt die "A Star is Born"-Darstellerin ein kurzes, schwarzes Kleid mit weißen Tupfen. Elegante Looks – die dem Verlobungsring allerdings nicht die Show stehlen können.

Seit wenigen Wochen ist die Verlobung des Hollywoodstars und des Unternehmers kein Geheimnis mehr. Erstmalig verplapperte sich die Blondine bei den Olympischen Spielen, als sie ihren Liebsten dem französischen Premierminister als ihren "Verlobten" vorstellte. Anschließend packte ein Insider aus, dass die beiden schon seit mehreren Monaten nicht mehr nur Freund und Freundin sind. "Das Paar teilte die frohe Botschaft sofort mit der Familie und engen Freunden, wollte die Verlobung aber ansonsten geheim halten", verriet er gegenüber People. Nur die Künstlerin selbst schwieg bisher in der Öffentlichkeit zu dem Thema – die aktuellen Bilder sagen aber wohl sowieso mehr als tausend Worte.

Action Press / Backgrid Michael Polansky und Lady Gaga im September 2024

Getty Images Gabriel Attal, Lady Gaga und Michael Polansky bei den Olympischen Spielen im Jahr 2024

