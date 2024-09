Bethenny Frankels Tochter Bryn kommt in die High School

Seit vergangenem Dienstag ist Bethenny Frankel (53) offiziell Mutter einer High-School-Schülerin! Diesen besonderen Tag dokumentierte die stolze Mama mit einer Reihe von Fotos auf Instagram. "Und einfach so...starten wir mit der High School", schrieb der Realitystar unter die Bilder, auf denen sie und ihr Töchterchen Bryn stolz in die Kamera lächeln. Obwohl an der Schule der 14-Jährigen anscheinend keine Schuluniform getragen werden muss, erinnert Bryns Outfit ein wenig an die amerikanische Tradition: Zu einem schlichten Shirt trägt sie einen weißen Minirock, dazu hohe Sportsocken und weiße Sneaker. Ihre Mum hingegen posiert in Pyjama und Kuschelsocken.

Die Community der 53-Jährigen ist ganz entzückt von dem Mutter-Tochter-Duo. Viele können es, wie auch Mama Bethenny, gar nicht fassen, dass Bryn nun schon in die weiterführende Schule kommt. "Ich erinnere mich noch, als ich dich schwanger gesehen habe! Ich kann nicht glauben, dass sie jetzt schon in der High School ist. Wo ist nur die Zeit hin", schrieb eine Nutzerin begeistert. Andere wünschten der Tochter der TV-Bekanntheit einen guten Schulstart: "Ich liebe ihre Outfit-Auswahl! Ich wünsche dir ein wunderschönes Schuljahr!"

Der Real Housewives of New York City-Star und ihr einziges Kind wohnen gemeinsam in einem Zwei-Frauen-Haushalt. Bis vor wenigen Jahren teilte die 52-Jährige das Sorgerecht noch mit ihrem Ex-Mann Jason Hoppy. Der Unternehmer und die Autorin hatten sich bereits im Jahr 2013 getrennt, lieferten sich danach jedoch rund neun Jahre einen Rosenkrieg, inklusive Sorgerechtsstreit. Vor drei Jahren fällte der Richter dann allerdings ein Urteil – zugunsten von Bethenny.

Getty Images Jason Hoppy und Bethenny Frankel, 2010

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel und ihre Tochter Bryn im September 2024

