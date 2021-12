Bethenny Frankel (51) verzeichnet einen Sieg in ihrem Sorgerechtsstreit. Schon seit rund neun Jahren liefert sich die TV-Persönlichkeit einen bitterbösen Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann Jason Hoppy. Das einstige Paar hat eine gemeinsame Tochter, für die es sich derzeit das Sorgerecht 50/50 teilt. Jetzt setzte sich Bethenny jedoch vor Gericht durch, sodass die Reglungen noch einmal überarbeitet werden – Unterhalt bekommt ihr Ex von nun an nicht mehr gezahlt.

Die Real Housewives-Bekanntheit und ihr Anwalt baten darum, die Unterhaltszahlungen zu stoppen, da ihre Tochter Bryn die meiste Zeit bei ihr wohnt – aus demselben Grund sollen ihrer Meinung nach auch die Sorgerechtsregelungen angepasst werden. Wie Page Six jetzt berichtet, entschied sich der Richter im Verfahren nun zugunsten Bethennys. "Wir müssen anerkennen, dass Frau Frankel der Hauptelternteil ist", betonte der Anwalt des TV-Stars während der Gerichtsanhörung. Doch selbst ein neuer Plan für die Besuchszeiten ihrer Tochter sei in Bethennys Augen nicht genug.

"Was auch immer Sie auf Papier festhalten, ist zwar für eine gewisse Struktur gut, aber sie [ihre Tochter, Anm. d. Red.] ist kein Gegenstand, sondern ein Lebewesen und wird sich nicht immer daran halten wollen", hielt die 51-Jährige fest. Nichtsdestotrotz wolle sie, dass Bryn weiterhin eine Beziehung zu ihrem Vater aufrechterhält und ihn regelmäßig sieht. Ihr Ex-Partner Jason verkündete daraufhin: "Ich werde mich aus diesem Streit zurückziehen – für Bryn und für mein körperliches und geistiges Wohlergehen."

Anzeige

Getty Images Jason Hoppy und Bethenny Frankel, 2010

Anzeige

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel und ihre Tochter Bryn

Anzeige

Getty Images Bethenny Frankel bei den Emmy Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de