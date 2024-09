Cora will doch den Nachnamen von Ex Ralf Schumacher behalten

Mit der Ehe mit Ralf (49) Schumacher hat Cora (47), gebürtig Brinkmann, den Namen ihres Mannes angenommen. Dass die frühere Rennfahrerin den Nachnamen immer noch trägt, obwohl das Paar seit neun Jahren geschieden ist, scheint ihm ein Dorn im Auge zu sein. Eigentlich hieß es ihrerseits, dass sie ihn ablegen wolle – doch der Realitystar hat sich umentschieden! "Und meinen Namen werde ich – lass’ mal gerade überlegen – behalten", verkündet Cora in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Jetzt erst recht. Jetzt wo sich alle darüber aufregen."

Der Name Schumacher habe sie "genug Leid und Kummer gekostet". "Cora Schumacher ist meine Marke, die ich mir eigenständig alleine aufgebaut habe", meint die Promi Big Brother-Bekanntheit stolz. Den Gefallen eines Namenswechsels werde sie ihrem Ex-Mann nach allem, was bisher vorgefallen ist, nicht tun. Cora hat andere Pläne: "Ich werde jetzt erst mal schön das ausgleichen, was er mir aufgebürdet hat: Nämlich zehn Jahre mich verklagen, bis sich die Balken biegen. Rechtsanwaltskosten. Damit ich niemandem erzähle, dass ich zum Ende der Ehe herausgefunden habe, dass [...] er die ganze Zeit über schwul war und ich nicht einen an der Mütze habe." Sie fände es "sehr fair", wenn er das "wiedergutmachen" würde.

Noch vor wenigen Wochen, zu Gast bei "Ich bin ein Star – Die legendäre Stunde danach", schien es so, als wolle Cora das Kapitel ein für alle Mal abschließen – vor allem aus diesem Grund wolle sie den Namen Cora Schumacher hinter sich lassen und fortan nur noch als Caroline Brinkmann auftreten. Das steht nun eindeutig nicht mehr auf dem Plan. In den vergangenen Wochen war der Rosenkrieg zwischen Cora und Ralf zunehmend eskaliert. Seit der Formel-1-Star seine sexuelle Orientierung und die Beziehung zu seinem Partner Étienne publik gemacht hatte, liefern sich Cora und ihr Ex eine regelrechte Schlammschlacht im Netz. Eine Versöhnung ist wohl noch nicht in Sicht.

Getty Images Cora und Ralf Schumacher, 2007

Instagram / etn_cst Ralf Schumacher und sein Partner Étienne

