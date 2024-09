Diese Landwirte suchen bei "Bauer sucht Frau" nach der Liebe

Für Bauer sucht Frau-Fans gibt es jetzt gute Nachrichten: Bereits in wenigen Wochen beginnt die 20. Staffel der beliebten Kult-Show! RTL lüftet nun schon vorab das Geheimnis und verrät, welche Landwirte in diesem Jahr nach der großen Liebe suchen werden. Mit dabei ist unter anderem der bayerische Reitlehrer Reiner. Der Hofbesitzer ist in dieser Staffel mit 70 Jahren der älteste Kandidat und ist schon seit über 22 Jahren alleinstehend. "Ich habe mich die letzten Jahre nicht so bemüht und dachte, irgendwann werde ich schon die Richtige finden. Aber die kommt eben nicht einfach auf den Hof gelaufen. Jetzt will ich es aber noch mal wissen", erklärt er im Gespräch mit dem Sender.

Auch jüngere Landwirte trauen sich ins Fernsehen. Zu den Nesthäkchen der diesjährigen Staffel zählt unter anderem der 22-jährige Jungbauer Paul. Er betreibt gemeinsam mit seiner Familie einen Hof in Sachsen mit Mutterkühen, Schafen und Grün- sowie Ackerland. Auch Yannik ist gerade einmal 22 Jahre alt und bereit fürs "Bauer sucht Frau"-Abenteuer. Der Baden-Württemberger führt einen Familienbetrieb in der Schwäbischen Alb und kümmert sich um über 200 Tiere.

Auch Landwirtinnen sind in der Jubiläumsstaffel der Kuppelshow vertreten. So sucht unter anderem die 58-jährige Jennifer nach der ganz großen Liebe. Sie betreibt in der Nähe von Dortmund einen Ponyhofbetrieb und ist nach zehn Jahren als Single bereit für ihren Mr. Right. Den wünscht sich auch Saskia. Die 35-Jährige führt gemeinsam mit ihrer Familie einen Weihnachtsbaumbetrieb mit Hofcafé in Niedersachsen. Sie wünscht sich einen Mann, "der nicht nur Bäume pflanzt, sondern auch mein Herz zum Leuchten bringt." Moderiert wird das Spektakel wie gewohnt von Inka Bause (55).

Heiner, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

Saskia, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin

