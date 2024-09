Jubiläumsstaffel: "Bauer sucht Frau" kommt dieses Mal früher

Inka Bause (55) ist mit neuen Singles, die ihre Liebe auf dem Land finden wollen, zurück: Die beliebte Moderatorin führt auch in diesem Jahr wieder durch die Kult-Show Bauer sucht Frau. Überraschend kehrt die Sendung fast zwei Monate früher als im Vorjahr auf die Bildschirme zurück und startet bereits am 30. September im Fernsehen – eine Woche vorher können die jeweiligen Folgen auf RTL+ abgerufen werden, wie RTL berichtet. In diesem Jahr feiert die erfolgreiche Kuppelshow sogar einen Meilenstein: Es wird das 20. Mal sein, dass zahlreiche Landwirte Singles zu sich auf den Hof einladen.

In der neuen Staffel werden insgesamt 14 in der Landwirtschaft tätige Singles nach der großen Liebe suchen, das sind so viele wie noch nie! Von dem 22-jährigen Paul bis hin zum 70-jährigen Heiner ist dabei auch wieder einmal eine große Altersspanne abgedeckt. Die emotionalen und oft turbulenten Begegnungen sind das Herzstück der Sendung und haben "Bauer sucht Frau" zu einem Dauerbrenner im deutschen Fernsehen gemacht. Welche außergewöhnlichen Geschichten und romantischen Begegnungen in dieser Staffel auf die Zuschauer warten, bleibt abzuwarten.

Dass "Bauer sucht Frau" bereits seit 2005 über die Bildschirme in ganz Deutschland flimmert, kann Inka gar nicht fassen. "Das sind 18 Jahre länger, als ich gedacht habe. Wir haben anfänglich ganz schön viel Kritik kassiert", äußert sich die Moderatorin laut Quotenmeter. Sie findet es großartig, dass sich die TV-Sendung mittlerweile in der Medienwelt voll und ganz etabliert habe: "Wir haben uns mit unserem Kampf um die Liebe auf dem Land durchgesetzt. Mittlerweile sind wir Kult und eines der längsten und liebevollsten Formate auf dem Markt. Ich hätte nie gedacht, dass wir zu so einer großen Familie werden."

