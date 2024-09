Fans sind froh über Cathys "Kampf der Realitystars"-Aus

Die Nachricht, dass Cathy Hummels (36) Kampf der Realitystars verlassen wird, schlug ein wie eine Bombe – denn eigentlich zählt die Ex von Mats Hummels (35) zum Inventar der Sendung. Die Fans scheint das aber nicht zu stören. Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 4. September, 17:16 Uhr] geht hervor, dass 88,5 Prozent der Leser gut finden, dass Cathy nicht mehr moderieren wird. Damit sind ganze 668 Personen der Meinung, dass die Moderation der Influencerin nicht mehr auszuhalten ist. 11,5 Prozent der Leser finden es schade, dass sie ab sofort auf Cathy verzichten müssen. 87 Personen finden, die alleinerziehende Mama hat sich gut geschlagen.

Unter einem aktuellen Promiflash-Beitrag auf Instagram fielen die Meinungen ähnlich aus. "Hat endlich jemand erkannt, dass sie kein Talent zum Moderieren hat?", fragte sich eine Person und bekam Zuspruch in Form von über 1.100 Likes auf den Kommentar. "Beste Entscheidung vom Sender!", fand ein weiterer Nutzer. Über ihre Nachfolge ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt – eine würde den Job sofort übernehmen. Natalia Osada (34) schrieb: "Ich würde mich aber auch liebend gern anbieten."

Und was sagt Cathy zu ihrem Moderations-Aus? "Am Montag wurde Ludwig eingeschult, und unser Leben hat sich von Grund auf verändert. Er ist nun ein Schulkind, und das bedeutet, dass er mich nicht mehr so leicht auf meinen Reisen begleiten kann. [...] Jetzt, wo er sein erstes richtiges Schuljahr beginnt, möchte ich als Mama an seiner Seite sein", erklärte die 36-Jährige. Die Entscheidung sei nicht nur vom Sender getroffen worden, sondern auch aus privaten Gründen.

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Cathy Hummels, "Kampf der Realitystars"-Moderatorin

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels und Cathy Hummels im Juni 2024

