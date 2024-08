Daniel Aminati bleibt trotz Patrice' Krebserkrankung positiv

Patrice Aminati kämpft gegen eine schwere Hautkrebserkrankung. Ihr Mann Daniel Aminati (50) steht ihr dabei liebevoll zur Seite und unterstützt sie, wo er kann. Der Moderator versucht, Positives aus dem schlimmen Schicksal zu schöpfen, und schreibt auf seinem Instagram-Profil rührende Zeilen. "Man sagt, in jedem Drama und jeder schmerzhaften Zeit liegt auch ein Geschenk: Mein Learning nach der Krankheit meiner Frau, mein Geschenk daraus, ist der unbedingte Wunsch, mein Bewusstsein dahingehend immer wieder zu schärfen, dass das Leben darin besteht, wahrhaftig zu sein, mutig zu agieren, frei, leuchtend, respektvoll, voller Liebe, Begeisterung und Dankbarkeit."

Zu seinen Worten teilt Daniel einen Zusammenschnitt aus Momenten der vergangenen Jahre und spricht seine Gedanken aus. Er sei sich mittlerweile bewusst, wie kostbar gemeinsame Zeit ist. "Wir sollten nicht nur in jedem Augenblick präsenter sein, sondern den Moment in die Länge ziehen, damit wir ihn wirklich spüren", meint Daniel. In dem Clip lacht er herzlich mit Patrice, witzelt mit seiner Tochter herum oder genießt mit seiner Liebsten kuschelnd die Sonne.

Erst vor Kurzem gab es einen Lichtblick in der Krankheitsgeschichte der Influencerin: "Am Montag, den 12. Februar, ging ihre zweite Krebstherapie los – dieses Mal die Immuntherapie per Infusionen. Fast genau sechs Monate später ist Patrice endlich frei von Metastasen!", freute sich Daniel im Netz. Im März musste die Mutter einer Tochter erfahren, dass der Krebs gestreut hatte und sich auch in der Lunge Metastasen befanden.

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Frau Patrice und ihrer Tochter

Instagram /patrice.eva Patrice Aminati im April 2023

