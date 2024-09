Kein Problem? So läuft Molly-Mae Hagues Co-Parenting mit Ex

Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) gehen seit einigen Wochen getrennte Wege. Trotzdem müssen sich die Reality-TV-Bekanntheiten ihrer Tochter zuliebe zusammenreißen. Immerhin möchte die kleine Bambi sicherlich mit Mama und Papa aufwachsen. In einem YouTube-Video gibt Molly-Mae nun ein Update, wie die Co-Elternschaft zwischen ihr und ihrem Ex läuft. "Wir sind heute Morgen zu einem Spielplatz gegangen und dann kam Tommy und hat Bambi am Nachmittag abgeholt und den Nachmittag mit ihr verbracht und so, wie es läuft, läuft es gut", berichtet sie zuversichtlich.

Da das Liebes-Aus zwischen Molly-Mae und Tommy noch relativ frisch ist, konnte die Influencerin noch gar nicht viel mehr erzählen, als: "Dieses Wochenende war viel positiver, als ich gedacht hatte." Nur die kleine Bambi hat an der neuen Familiensituation wohl noch etwas zu knabbern. "Es ist unheimlich. Ich kann nicht auf die Toilette gehen oder den Raum verlassen oder irgendetwas tun, ohne dass sie sich die Augen aus dem Kopf weint", gestand Molly-Mae vor wenigen Tagen auf Instagram.

Molly-Mae und Tommy führten rund fünf Jahre lang eine Beziehung. Die beiden wollten sogar heiraten und hatten noch weitere große Pläne. Ein Insider plauderte kürzlich gegenüber Closer Magazine aus, dass die 25-Jährige und der Profiboxer sogar weiteren Nachwuchs planten. "Die herzzerreißende Tatsache ist, dass Molly-Mae und Tommy gehofft hatten, diesen Sommer ein zweites Kind zu bekommen", berichtete der Tippgeber. Aus diesem Grund soll das Ex-Paar auch seine Hochzeitspläne verschoben haben, um im kommenden Jahr ein weiteres Kind auf der Welt begrüßen zu dürfen, so die Quelle.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Molly-Mae und Tommy werden sich weiterhin beim Co-Parenting zusammenreißen können? Ja, ich denke, die beiden sind dafür erwachsen genug. Nee, das wird noch ordentlich krachen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de