"Let's Dance"-Star Renata Lusin wurde beim Stillen beklaut

Renata Lusin (37) hat kürzlich einen schockierenden Vorfall erlebt: Während die Let's Dance-Tänzerin ihrer fünf Monate alten Tochter Stella die Brust gab, wurde sie bestohlen. "Was sind das für Menschen?", fragte sie sich danach aufgewühlten in einer Instagram-Story aus ihrem Auto. Ihr Rucksack, in dem sich ihr Portemonnaie befand, wurde entwendet. "Zum Glück war mein Handy in der Kinderwagen-Tasche und der Hausschlüssel in der Wickeltasche", berichtete die Profitänzerin.

Renata schilderte ihren Followern, dass sie und ihre Tochter nach dem Vorfall kaum ein Auge zumachen konnten. "Stella war nur an meiner Brust. Bin einfach froh, dass es ein neuer Tag ist und wir gleich nach Karlsruhe fahren. So was Unnötiges", fügte die Tänzerin hinzu. Der finanzielle Verlust würde etwa 120 Euro betragen, doch der Verlust der persönlichen Karten und Dokumente würde wesentlich schwerer wiegen, erklärte die Neu-Mama.

Vor wenigen Monaten wurden Renata und ihr Partner, der Tänzer Valentin Lusin (37), zum ersten Mal Eltern. Die süßen Neuigkeiten verkündete RTL via Instagram: "Die kleine Stella hat am 21. März mit 3.900 Gramm und 56 Zentimeter das Licht der Welt erblickt. Und am wichtigsten: Mutter und Kind sind wohlauf." Der Weg zum gemeinsamen Kind war nicht leicht für das Ehepaar: Die gebürtige Russin musste bereits drei Fehlgeburten verkraften, bevor sie Mutter der kleinen Stella wurde.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, 2024

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Valentin Lusin im Juli 2024

