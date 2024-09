Liebesbeweis? Mike Heiter schenkt seiner Leyla einen Baum

Zwischen Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) läuft anscheinend alles wie am Schnürchen. Das Paar hat seine Liebe im März dieses Jahres offiziell gemacht und lässt seine jeweiligen Follower seitdem immer wieder gerne einen Blick hinter die Kulissen werfen. In ihrer Instagram-Story teilt Leyla jetzt einen Screenshot einer Textunterhaltung, die sie mit Mike hatte. Der einstige Are You The One?-Kandidat kündigt in einer Nachricht an, er würde seiner Liebsten einen Dekobaum mit schneeweißen Blüten nach Hause bringen. Leyla freut es anscheinend, auch wenn sie gegenüber ihren Fans in ihrer Story einen Scherz reißt: "Andere Männer kaufen ihrer Freundin Blumen, meiner holt mir einen Baum."

Ob die Deko einen besonderen Platz im gemeinsamen Traumhaus finden wird? Immerhin haben die beiden Ende August den Mietvertrag für ein gemeinsames Heim unterzeichnen wollen. "Wir haben unser Häuschen gefunden. Unser Traumhäuschen in Frankfurt", erzählte die Influencerin damals glücklich gegenüber RTL. Allerdings soll das Haus wohl schon möbliert sein – sie haben sich das Luxushaus extra deswegen ausgesucht, damit keine großen Anschaffungen mehr nötig sein würden. "Das sieht einfach so krass aus, dass wir gar nicht anders konnten", schwärmte die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin weiter.

Mike und Leyla haben sich im diesjährigen Dschungelcamp kennengelernt. Schon im australischen Busch flogen heftig die Funken zwischen den beiden Reality-TV-Stars, doch während der Show lief erst mal nichts Ernstes zwischen ihnen. Erst einige Wochen nach der Rückkehr in die deutsche Heimat entschieden sie sich, ihrer frischen Liebe eine echte Chance zu geben. Allerdings gab Mike bereits auf seinem Instagram-Kanal zu, dass er schon im Dschungel echte Gefühle für seine jetzige Freundin entwickelt hatte.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter im Juni 2024

