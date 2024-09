Nikki Bella lässt sich nach Artems Festnahme nichts anmerken

Nikki Bella (40) hat ihr Lächeln nicht verloren. Vor wenigen Tagen wurde ihr Ehemann Artem Chigvintsev (42) wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Die Schauspielerin ließ sich davon aber nichts anmerken, als sie am Montag einen Auftritt in Las Vegas hatte. Dort moderierte Nikki zusammen mit Rob Riggle (54) die Liveshow "Chestnut vs. Kobayashi: Unfinished Beef" von Netflix, bei der sie sich laut einer Quelle in guter Stimmung zeigte. "Nikki war äußerst freundlich und schien glücklich, als wäre nichts zwischen ihr und Artem geschehen", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. "Nikki zeigte sich tapfer und hat sich von dem Vorfall nicht beeindrucken lassen", betonte die Quelle weiter.

Während Nikki die Show moderierte, war ihr kleiner Sohn Matteo ebenfalls an ihrer Seite. Der Insider merkte jedoch an, dass das Model trotz der Moderation "aufmerksam" gegenüber Matteo war und "wie eine wirklich gute Mutter wirkte". Dass ihr Mann und Vater ihres Kindes festgenommen wurde, schien sie nicht zu beirren: "Nikki war begeistert von ihrem Job, lächelte ständig und war bei bester Laune."

Am 29. August wurden Berichte öffentlich, dass Artem wegen häuslicher Gewalt festgenommen wurde. Laut Polizeiunterlagen wurde der Profitänzer wegen des Verdachts häuslicher Körperverletzung verhaftet und eine Kaution von 22.600 Dollar festgesetzt, woraufhin er noch am selben Tag freigelassen wurde. In einer Erklärung bat Nikkis Vertreter um Privatsphäre für die Familie. Nikki und Artem lernten sich 2017 während ihrer Teilnahme an der Tanzshow Dancing with the Stars kennen. Im Juli 2020 begrüßten sie ihren Sohn Matteo und gaben sich im August 2022 das Jawort.

Instagram / thenikkibella Nikki Bella mit ihrem Sohn Matteo

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella

