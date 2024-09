Stefan Raab bekommt wohl Millionen-Gage für sein TV-Comeback

Am 14. September steigt Stefan Raab (57) zusammen mit Regina Halmich (47) in den Ring und kehrt damit ins Fernsehen zurück. Wie nun Bild berichtete, ließ der Moderator mit seinem langersehnten TV-Comeback wohl ordentlich die Kasse klingeln: Der Entertainer soll zwei bis drei Millionen Euro an dem Boxkampf verdienen. Seine Gegnerin Regina erhält laut dem Blatt ebenfalls eine satte Gage in Höhe von 500.000 Euro.

Damit aber noch nicht genug: RTL plant nach dem Boxkampf noch weitere Projekte mit dem 57-Jährigen. Wie DWDL berichtet, soll sich der Sender auf einen kostspieligen Deal mit seiner Produktionsfirma Raab Entertainment geeinigt haben. Laut dem Newsportal gibt es von RTL eine Zusage für ein Produktionsbudget von mindestens 90 Millionen Euro! Damit könnte sich Stefans Comeback als eines der teuersten TV-Ereignisse des Jahres entlarven.

Stefan hatte sich 2015 überraschend aus dem TV-Geschäft zurückgezogen. In den vergangenen Jahren war der gebürtige Kölner jedoch nie wirklich abwesend: Hinter den Kulissen blieb er als Produzent und kreativer Kopf sehr aktiv. Zuletzt hatte er vermehrt digitalen Content produziert und neue Talente gefördert. Für seine Fans und Kollegen ist seine Rückkehr ein Grund zur Freude – denn Stefan weiß, wie man das Publikum fesselt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich bei ihrem Boxkampf in Köln im Jahr 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab, TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Stefan nur aufgrund des Deals ins Fernsehen zurückkehrt? Ja, an seiner Stelle würde ich mir das Geld auch nicht entgehen lassen. Ich denke, er vermisst es einfach, vor der Kamera zu stehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de