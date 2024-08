Jetzt doch? Stefan Raab soll mit neuer Sendung zurückkehren

Eigentlich wollte sich Stefan Raab (57) nach dem großen Boxkampf gegen Regina Halmich (47) am 14. September aus dem Rampenlicht zurückziehen – oder etwa doch nicht? Wie Bild zu wissen meint, soll der Fernsehproduzent wohl wenige Tage nach dem Duell wieder vor der Kamera stehen. Angeblich hat er ein neues Format für RTL konzipiert, das bereits am Mittwoch um 20:15 Uhr nach dem Kampf ausgestrahlt werden soll. Laut dem Blatt gehe es in der Sendung darum, einen Show-Nachfolger für Stefan zu finden.

Dass der 57-Jährige ein großes TV-Comeback feiern könnte, deutet zudem auch kein Geringerer als Oliver Pocher (46) in einer neuen Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" an. "Ich glaube, wenn ich jetzt einmal so in die Glaskugel gucke, dass Stefan sehr zügig erst mal noch einmal weitermachen wird. Dieser TV-Total-Stachel sitzt bei ihm tief", erklärt der Komiker verheißungsvoll und mutmaßt verschmitzt: "Nicht, dass er da jetzt noch einen Nachfolger sucht."

Stefan ist aus der deutschen Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken. Über 16 Jahre moderierte er die Late-Night-Show "TV total" – mit der er immer wieder große Erfolge feiern konnte. Im Juni 2015 verkündete er dann allerdings das Ende seiner TV-Karriere. Ende 2018 gab es zwar ein kurzes Comeback, das allerdings nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich bei ihrem Boxkampf in Köln 2007

Action Press Oliver Pocher, Comedian

