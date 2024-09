Stylishe Bademode: Gigi Hadid und Bradley turteln in Italien

Gigi Hadid (29) und Bradley Cooper (49) befinden sich momentan in einem erholsamen Liebesurlaub in Italien. Das Model und der Schauspieler wurden jetzt erneut an Bord einer Jacht gesichtet: Eng umschlungen turteln die beiden an der Reling des Bootes und lächeln sich dabei immer wieder verliebt an. Andere Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen Gigi und Bradley in ihren stylishen Badeklamotten. Die Schwester von Bella Hadid (27) zeigt sich in einem schwarz-weiß-gestreiften Bikini, der an ihrer Hüfte mit einer kleinen Schnürung zusammengebunden ist. Ihr Partner trägt eine kakifarbene Badehose, die an den Oberschenkeln etwas nach oben gerutscht ist.

Mit von der Partie ist auch Bradleys Tochter Lea (7), die er gemeinsam mit Irina Shayk (38) im Jahr 2017 auf der Welt begrüßen durfte. Für das Dreiergespann ist der Italien-Urlaub eine wahre Premiere: Gigi verreiste zuvor noch nie mit dem "A Star is Born"-Schauspieler und seiner Tochter. Eigentlich ist auch der Victoria's Secret-Engel Mutter eines kleinen Mädchens. Khai (3) scheint bei dem Patchworkfamilien-Urlaub allerdings nicht dabei zu sein.

Die Liebe zwischen Bradley und Gigi scheint sich immer mehr zu festigen. Ein Insider verriet erst vor wenigen Wochen, dass die Turteltauben demnächst den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen wollen. "Bradley hat bereits entschieden, dass er Gigi fragen wird, ob sie ihn heiraten will", berichtete der Tippgeber gegenüber Daily Mail. Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen den beiden wurden erstmals im Oktober vergangenen Jahres laut.

ActionPress Bradley Cooper und seiner Tochter Lea im Mai 2024

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

