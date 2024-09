Liebesurlaub: Bradley Cooper und Gigi knutschen auf Jacht

Bradley Cooper (49) und Gigi Hadid (29) genießen ihre Zweisamkeit in den letzten Sonnenstrahlen des Sommers. Der Schauspieler und das Supermodel wurden am Samstag beim Austausch leidenschaftlicher Küsse auf einer luxuriösen Jacht an Insel Palmarola in Italien gesichtet. Wie auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist, turtelten die beiden ganz verliebt herum und kuschelten miteinander. Bei ihrem Urlaub ist unter anderem auch Bradleys Tochter Lea (7) dabei, die er mit Irina Shayk (38) bekam. Zusammen mit der Siebenjährigen unternahmen sie einige Wasseraktivitäten wie Speedboat- oder Kanufahren.

Die drei waren aber nicht alleine unterwegs – sie wurden von prominenten Freunden begleitet! Die schwangere Margot Robbie (34) und ihr Mann Tom Ackerley (34) sonnten sich mit auf der Jacht, ebenso wie Benedict Cumberbatch (48), der seine Kinder mitbrachte. Die Gruppe genoss einen sonnigen Tag, unterhielt sich und tollte im Wasser herum. Gigi, Bradley und Lea waren vor wenigen Tagen erst mit der Mutter des "A Star Is Born"-Darstellers in Sardinien gesichtet worden. Von dort ging es offenbar weiter auf das luxuriöse Boot.

Bradley und Gigi wurden erstmals im Oktober 2023 miteinander in Verbindung gebracht. In Insiderkreisen wird bereits von einer bevorstehenden Verlobung gesprochen, und sowohl der Hollywoodstar als auch die Laufstegschönheit, die mit ihrem Ex Zayn Malik (31) eine Tochter teilt, haben signalisiert, dass sie eine gemeinsame Familie planen. Beide sind entschlossen, ihre jungen Töchter in eine harmonische Patchwork-Familie zu integrieren. Ein nahestehender Freund verriet gegenüber Daily Mail: "Bradley hat bereits den Segen von Gigis Familie und Freundeskreis eingeholt und möchte ihr die Aufmerksamkeit und Liebe schenken, die sie verdient."

ActionPress Bradley Cooper und seiner Tochter Lea im Mai 2024

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

