Verena Kerth äußert sich zu ihrer Reeperbahn-Knutscherei

Verena Kerth (43) und Marc Terenzi (46) sind seit Ende Juli offiziell getrennt. Vor wenigen Tagen wurde die Radiomoderatorin dann beim heißen Knutschen auf der Hamburger Reeperbahn erwischt – an ihrer Seite ein glatzköpfiger Mann. Gegenüber RTL stellt die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin klar, dass das nichts Ernstes ist: "Ich bin nicht frisch verliebt, sondern habe mich in einer Sommernacht aus einer Laune heraus zu etwas hinreißen lassen, das nicht unbedingt gut durchdacht war. Ich hab halt ein bisschen rumgeknutscht. Mehr war da nicht und wird da auch nicht sein", betont Verena.

Seitdem Verena bei der heißen Aktion gesehen wurde, häufen sich die Mutmaßungen über den Unbekannten. Bild fand kurz darauf heraus, dass er wohl zu der umstrittenen Biker-Gruppe Hells Angels gehören soll. Wie Quellen aus dem Umfeld der 43-Jährigen verraten, waren sie schon häufiger zusammen unterwegs. "Die beiden kennen sich schon länger, das läuft eine ganze Zeit", zitierte das Blatt.

Verena und Marc dateten sich seit 2022. Als Verena im Januar darauf ins Dschungelcamp gezogen war, machte der Sänger ihr einen Antrag. Die zwei gaben sich sogar in Las Vegas das Jawort – doch vor einigen Monaten fing es an zu bröckeln. Schließlich bestätigte Verena die Gerüchte: "Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Stimmt schon. Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit längerem kein Paar mehr. Damit ist es jetzt offiziell raus und wir können die Spekulationen einstellen", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2023

