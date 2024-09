Bereut Donald Trump einige seiner Social-Media-Beiträge?

Donald Trump (78) eckt immer wieder mit seinen extremen Meinungsäußerungen an. In der aktuellen Folge des "Lex Fridman"-Podcasts wird dem ehemaligen US-Präsidenten die Frage gestellt, ob er manche seiner Beiträge im Nachhinein bereue. "Manchmal bereue ich etwas, aber nicht besonders oft, um ehrlich zu sein", antwortete der Politiker. Schwierigkeit gäbe es eher dann, wenn er Gedanken anderer teile. "Probleme bekommt man mit den Reposts. Da kann sich herausstellen, dass sie in irgendwelche Gruppen verstrickt sind, die ich nicht unterstützen sollte", erläuterte er. Mit seinen eigenen Gedanken habe er dieses Problem aber nicht.

Dabei trieb es der Präsidentschaftskandidat mit seinen Social-Media-Beiträgen schon oft zu weit. Die Plattformen haben in der Vergangenheit bereits darauf reagiert: 2021 wurde eine Instagram- und Facebook-Sperre für den 78-Jährigen verhängt. Seit Januar vergangenen Jahres darf er zwar wieder auf seine Konten zugreifen, bis Juli 2024 wurden seine Aktivitäten aber streng vom Meta-Konzern überwacht. Inzwischen hat der Unternehmer sich aber schon einen anderen Weg gesucht, seine Meinung unzensiert im Internet zu verbreiten: über Truth Social – einer von ihm selbst ins Leben gerufenen Website. Von deren Entwicklung sei der Politiker "begeistert", und er nutze sie gerne, um seine "brutalen" und "wichtigen Wahrheiten" zu verbreiten.

Aktuell befindet sich Donald mitten im Wahlkampf für die nächste Präsidentschaftswahl. Im kommenden November werden sich die US-Amerikaner zwischen dem Republikaner und seiner demokratischen Gegnerin Kamala Harris (59) entscheiden. Ursprünglich hatte der amtierende Kandidat Joe Biden (81) vorgehabt, Donald die Stirn zu bieten. Vor einigen Wochen verkündete er aber seinen Rücktritt und überließ seiner Vizepräsidentin das Feld. Auch dieses Ereignis ließ Trump auf seiner Plattform Truth Social nicht unkommentiert. "Der betrügerische Joe Biden war nicht in der Lage, für das Präsidentenamt zu kandidieren und ist ganz sicher nicht in der Lage, sein Amt auszuüben – und war es auch nie", schoss er gegen seinen ehemaligen Gegner.

Getty Images Donald Trump im August 2024

Getty Images Joe Biden, 46. US-Präsident

