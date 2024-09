Darum behält Ana Johnson viele Themen rund ums Baby für sich

Ana Johnson (31) und ihr Mann Tim sind seit Dezember vergangenen Jahres stolze Eltern eines Sohnes – Maui. Normalerweise gibt die Influencerin ihren Followern tagtäglich Einblicke in ihren Alltag. In einer Fragerunde auf Instagram verrät die gelernte Erzieherin nun, warum sie viele Themen, die ihr Baby betreffen, nicht mit der Öffentlichkeit teilt. "Manche Meinungen von außen triggern mich als Mama so sehr!", gesteht Ana und stellt klar: "Alle Eltern sind Experten für ihre eigenen Kinder. Punkt."

Ana äußert, dass sie manchmal sehr gerne mit ihrer Community in den Austausch rund um ihr Dasein als Mama gehen würde. Es könne sowohl für sie und Tim als auch für andere Eltern eine große Erleichterung im Alltag sein, einander Ratschläge zu geben. "Allerdings meide ich gewisse Themen hier einfach, die zu Diskussionen anregen, weil es jeder immer besser weiß, man belehrt wird oder sogar als Eltern hinterfragt wird. Das ist mir zu stressig, Freunde", betont die Social-Media-Bekanntheit. Da Ana selbst im Bereich Kindererziehung ausgebildet ist, fühle sie sich seit vielen Jahren bereit, eine Mutter zu sein. "Da muss ich mir keine Belehrungen oder Vorwürfe anhören", bekräftigt die 31-Jährige und ergänzt: "Daher bleiben einige Themen einfach bei uns."

Ana und Tims Weg zu einer gemeinsamen Familie gestaltete sich alles andere als leicht. Viele Jahre litt die Creatorin unter ihrem unerfüllten Kinderwunsch. Nach insgesamt sechs Behandlungen in einer Kinderwunschklinik wurde Ana für die schwere Zeit endlich belohnt und wurde schwanger. Wie die Kölnerin ihren Followern mit einem emotionalen Beitrag auf der Social-Media-Plattform mitteilte, habe sie sich im Rahmen der Behandlung mehr als 400 Spritzen gesetzt. Diese habe sie allesamt aufbewahrt, um sich immer an den harten Kampf für ihr kleines Wunder erinnern zu können. "Ich kann unser Glück manchmal immer noch nicht realisieren", lauteten Anas rührende Worte unter dem Schnappschuss von Maui, der inmitten der gesammelten Spritzen liegt.

