Der Bart bleibt: Prinz William ist aus Sommerpause zurück

Prinz William (42) ist wieder da! Der Sohn von König Charles III. (75) hat sich einige Wochen Sommerpause gegönnt und kaum royale Verpflichtungen wahrgenommen. Nun kehrt er aber an seine Arbeit zurück – diesmal mit einem ungewohnten Look! Der Royal zeigte sich bei einem Besuch der Ausstellung "Homelessness: Reframed" in der Saatchi Gallery in London am Donnerstag mit einem schicken Dreitagebart. Gemeinsam mit Künstlern und Menschen, die persönliche Erfahrungen teilen wollten, verschaffte sich der zukünftige König einen Einblick in die Ausstellung. Seine Frau Prinzessin Kate (42) sowie die gemeinsamen Kinder nahmen sich ebenfalls eine Auszeit vom königlichen Alltag – beim jüngsten Termin erschien William allerdings alleine.

Bereits im August sorgte William mit seinem neuen Look für Aufsehen, als er zusammen mit Kate den britischen Olympioniken gratulierte und sich in dem Clip unrasiert zeigte. Die Fans waren von seinem Dreitagebart damals begeistert. Einer kommentierte auf Instagram: "Ich liebe den Bart von Prinz William!" Die positiven Reaktionen auf seinen neuen Stil könnten ihn dazu bewegt haben, den Bart auch nach dem Urlaub zu behalten.

Die knapp zwei Monate Sommerpause hat William offenbar richtig genossen. Der sonst so reservierte und pflichtbewusste Royal zeigte sich in den heißen Monaten auch mal von seiner lockeren Seite: Es gingen Aufnahmen viral, die den Prinzen beim E-Scooterfahren in Windsor zeigten – ein faszinierendes Bild eines zukünftigen Königs, der seinen Alltag auf überraschend unkonventionelle Weise gestaltet. Auch seine Frau Kate ließ sich in den vergangenen Monaten trotz ihrer Krebserkrankung hin und wieder blicken und strahlte zum Beispiel beim Wimbledon-Turnier.

Getty Images Prinz William mit Bart

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Prinz William im August 2024

