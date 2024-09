Jessica Alba rockt lässigen Look bei Date mit Ehemann Cash

Sie ist ein Hollywoodstar, der es auch mal lässig mag: Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, genießt Jessica Alba (43) ein chilliges Date mit ihrem Ehemann Cash Warren (45). Gemeinsam schlendert das Paar in der strahlenden Sonne einen Gehweg entlang. Die "Honey"-Bekanntheit rockt eine lässige hellblaue Jeans und ein weißes Top. Dazu kombiniert sie ein leichtes Oversize-Hemd, das sie offen trägt, und cremefarbene Plateau-Sneaker. Ein echtes Statement setzt sie mit ihren coolen Accessoires: Eine große Sonnenbrille und eine purpurrote Lederhandtasche mit Nietendetails.

Ihr Ehemann geht es ähnlich cool an: Er trägt ein simples weißes T-Shirt und eine blaue Chinohose. Weiße Turnschuhe runden seinen lockeren Look ab. Schon seit 2008 sind die beiden verheiratet und fühlen sich immer noch sichtlich wohl miteinander. Wie die dreifache Mutter in einem Interview mit Cosmopolitan erzählte, haben sich die beiden am Set des Films "Fantastic Four" kennengelernt. Jessica verkörperte "Sue Storm", Cash arbeitete als Produzent hinter der Kamera. Ihren eigenen Angaben zufolge habe sie gleich nach dem ersten Treffen ihre Freundin angerufen und gesagt: "Ich habe so einen Typen getroffen und ich habe das Gefühl, ihn schon ewig zu kennen. Ich glaube, ich werde ihn noch den Rest meines Lebens kennen."

Obwohl die Familie in ihrem Leben eine große Rolle spielt, ist Jessica aus dem Rampenlicht nicht mehr wegzudenken. Auch zukünftig dürfen ihre Fans sich auf neue Filmprojekte der Schauspielerin freuen: Wie Deadline berichtet, wird Jessica die Hauptrolle in einer brandneuen Serie für den Streamingdienst Hulu übernehmen. Der psychologische Thriller dreht sich um eine Mutter, die einen mysteriösen Fremden in einem Zug trifft. Jessica wird außerdem auch als Produzentin für die Serie tätig sein.

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba, 2006

Getty Images Jessica Alba, Schauspielerin

