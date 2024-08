Lady Gaga und Joaquin blieben nach Dreh in "Joker"-Rollen

Die populäre Sängerin Lady Gaga (38) spielt eine Hauptrolle an der Seite von Joaquin Phoenix (49) in dem bereits sehnsüchtig erwarteten Kinofilm "Joker: Folie à Deux". Wie sich herausstellt, nahmen die beiden ihren Job sehr ernst und waren mit vollem Einsatz dabei. Der Regisseur des Thrillers, Todd Phillips (53), plauderte gegenüber Variety aus, wie hart die Schauspieler arbeiteten und teils sogar nach dem Abschluss des Drehs in ihren Rollen blieben: "Nimmt er es ernst? Nimmt sie es ernst? Verdammt, ja!"

Wie Todd in seinen Ausführungen offen ergänzte, blieb die Künstlerin sogar noch länger in ihrem fiktiven Charakter als ihr preisgekrönter Kollege: "Er bleibt nicht 24 Stunden am Tag in seiner Rolle. Bei ihr würde ich sagen, dass sie dies schon eher machte als er." In der am 3. Oktober erscheinenden Fortsetzung des Blockbusters aus dem Jahr 2019 schlüpft die "A Star Is Born"-Darstellerin in die Rolle der Anstaltsinsassin Harleen Quinzel, besser bekannt als Harley Quinn. Diese beginnt im Laufe der Handlung eine verrückte Romanze mit dem Hauptcharakter Arthur Fleck, welcher erneut von Joaquin verkörpert wird.

Die Rollenvergabe im zweiten Teil des Kinohits hat einen Großteil der Fans überrascht. Sogar das Team hinter der hochrangigen Produktion habe die weibliche Besetzung so nicht erwartet. Für Casting Director Francine Maisler war Lady Gaga wohl überhaupt nicht die erste Wahl für die zentrale Rolle gewesen. Den Berichten von Us Weekly zufolge sei sie mittlerweile jedoch vollkommen überzeugt von dem Talent der US-Amerikanerin! So schwärmte sie: "Sie ist so gut. Sie wird euch umhauen!"

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Joaquin Phoenix in "Joker", 2019

Getty Images Lady Gaga bei den Dreharbeiten für "Joker: Folie à Deux" in New York

