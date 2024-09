Nach Scheidung von Ben: J.Lo sucht nach einem neuen Zuhause

Jennifer Lopez (55) möchte sich jetzt wohl erst mal um sich kümmern und ist bereit für einen Neuanfang! Wie TMZ berichtet, gönnte sich die Sängerin am Mittwochmorgen zunächst eine entspannte Auszeit im Spa, bevor sie sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause begab – um ein neues Kapitel in ihrem Leben einzuläuten. Die Schauspielerin war laut dem Newsportal pünktlich um 11 Uhr zu ihrem Hautpflegetermin erschienen und verließ den Salon nach nur 40 Minuten. Bereits gegen Mittag begutachtete J.Lo dann eine prunkvolle Immobilie, die nur wenige Blocks von dem berühmten Rodeo Drive entfernt ist. Die Besichtigung selbst dauerte wohl nur etwa 35 Minuten.

Während ihrer laufenden Scheidung von Ben Affleck (52) sucht J.Lo nun aktiv nach einem neuen Zuhause. Zuvor hatten die beiden Schauspieler in einer 55-Millionen-Euro-Villa in Beverly Hills gelebt, welche sie mittlerweile zum Verkauf anbieten. Ben selbst hat bereits eine neue Residenz im Wert von gut 16,5 Millionen Euro in Brentwood erworben. Die "On The Floor"-Interpretin scheint ihre alte Umgebung nicht hinter sich lassen zu wollen. J.Lo hat offenbar eine Vorliebe für die Region Beverly Hills, da sie bereits im vergangenen Monat ein weiteres Anwesen in derselben Gegend begutachtet hatte.

Abseits des Immobilienwirrwarrs scheint Jennifer Lopez optimistisch in die Zukunft zu blicken. Quellen berichten gegenüber Page Six, dass sie nach dem Ende ihrer vierten Ehe "erleichtert" sei und sich darauf konzentriere, ihr Image mithilfe neuer Berater zu erneuern. "Sie ist offen für neue Stimmen und Ratschläge von Leuten in ihrem Umfeld", erklärte ein Nahestehender der Sängerin gegenüber dem Newsportal.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez im September 2024

