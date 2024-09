Nach Trennung von Ben: Jennifer Lopez will ihr Image ändern

Jennifer Lopez (55) wünscht sich einen Neuanfang! Hinter der Popsängerin liegen turbulente Zeiten: Monatelang war öffentlich über eine Liebeskrise zwischen J.Lo und ihrem Ehemann Ben Affleck (52) gemunkelt worden. Vor wenigen Wochen kam dann die Bestätigung: Das einstige Hollywood-Traumpaar lässt sich scheiden. Dieses dunkle Kapitel will die Musikerin nun offenbar hinter sich lassen. Wie ein Insider gegenüber Page Six verrät, verbringt die "Let's Get Loud"-Interpretin momentan Zeit in den Hamptons und arbeitet dort wohl an ihrem neuen Ich. "Sie ist auf der Suche nach einem neuen Image", berichtet die interne Quelle.

Auch auf ihrem Instagram-Account machte J.Lo vor wenigen Tagen deutlich, dass sie von jetzt an nach vorne schaut. Im Netz veröffentlichte die 55-Jährige eine Fotoreihe, die Eindrücke von ihrem Sommer zeigt: Auf zahlreichen Selfies lächelt die gebürtige New Yorkerin glücklich in die Kamera. Doch damit nicht genug: In J.Los Fotostrecke befinden sich auch Bilder von Zitaten, mit denen sie offenbar ihre aktuelle Gefühlslage beschreibt. "Sie blüht auf und ist ungestört, unerreichbar und in Frieden", heißt es beispielsweise auf einem der Meme-Fotos.

Jennifer will mit ihrem Posting offenbar klarmachen, wie gut es ihr mit der Scheidung geht. Und wie schlägt sich Ben nach der öffentlichen Trennung? Im April dieses Jahres zog der Batman-Star aus der gemeinsamen Villa aus. Laut Aussagen eines Informanten soll es ihm seither deutlich besser gehen. "Er ist dort, wo er sein möchte: in der Nähe seiner Kinder und in einer Gegend, die er liebt", verriet die interne Quelle vor wenigen Tagen im Gespräch mit People. Der Schauspieler genieße seine Arbeit und wolle sich auf das Positive konzentrieren.

Instagram / jlo Jennifer Lopez im September 2024

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

