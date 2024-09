Nicole Kidman verzaubert bei Premiere mit jugendlichem Look

Nicole Kidman (57) schien vor der Hollywood-Premiere ihrer neuen Netflix-Serie "The Perfect Couple" am Mittwochabend noch einmal einen Schluck aus dem Jungbrunnen genommen zu haben – denn die Schauspielerin zog mit ihrem jugendlichen Aussehen alle Blicke auf sich. Sie präsentierte sich in einem funkelnden schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt, das ihre durchtrainierte Figur betonte. Das Ferragamo-Kleid aus transparentem Material wurde von einer schwarzen Smokingjacke, die sie über einer Schulter trug, komplettiert. Ihr volles, blondes Haar rundete den eleganten Look ab.

Auf der Premiere der neuen Mystery-Serie, die am 5. September auf Netflix startet, zeigte sich Nicole nicht nur als Hauptdarstellerin, sondern auch als stolze Produzentin. Gegenüber Reuters verriet sie: "Ich bin mit [Kriminalgeschichten] aufgewachsen und habe schon lange keine wie diese gesehen, also war es wirklich aufregend, ein Teil davon zu sein und es auch produzieren zu dürfen." Neben Nicole sind auch Liev Schreiber (56) und Meghann Fahy (34) in der Serie zu sehen, die auf dem 2018 erschienenen Roman von Elin Hilderbrand basiert. Die Handlung dreht sich um eine Verlobung, die von einem Mord überschattet wird und in ein Netz aus Geheimnissen und Verdächtigungen mündet.

Nicole hat in den letzten Wochen regelrecht Überstunden auf roten Teppichen gemacht: Erst in der vergangenen Woche erschien sie beim Filmfestival in Venedig, um ihren neuen Erotik-Thriller "Babygirl" vorzustellen. Doch wie schafft sie es, mit 57 so beneidenswert jugendlich auszusehen? Joey King (25), ihr Co-Star aus "A Family Affair", verriet kürzlich bei ihrem Gastauftritt in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (49) ein Fitnessgeheimnis der Schauspielerin. Nicole habe ihr nämlich ihr "episches, schreckliches Po-Workout" beigebracht. "Es war so intensiv", sagte Joey und fügte hinzu: "Man muss sein Bein gefühlt 12 Jahre lang in der Luft halten. Es ist so schwer."

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghann Fahy und Nicole Kidman bei der Premiere von "The Perfect Couple" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Joey King bei der Premiere von "A Family Affair" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Nicole Kidmans Look auf der Premiere? Wunderschön, sie sieht echt bezaubernd aus! Hmm, na ja, für meinen Geschmack ist das Kleid ein wenig zu freizügig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de