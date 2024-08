In diesem Kleid stiehlt Nicole Kidman in Venedig die Show

Nicole Kidman (57) verzauberte erneut auf dem roten Teppich und glänzte bei der Vorstellung ihres neuesten Films "Babygirl" während der 81. Internationalen Filmfestspiele von Venedig. Am Donnerstag präsentierte sich die Oscar-Preisträgerin in einem atemberaubenden Schiaparelli Couture Design, das mit einem geschnürten Korsett, einer strukturierten Taille, Paillettenfransen und einer aufwendigen Perlenstickerei bestach. Neben ihr strahlten Harris Dickinson (28) und Antonio Banderas (64), ihre Co-Stars im Film, sowie Regisseurin Halina Reijn.

In "Babygirl" spielt Nicole eine erfolgreiche New Yorker Geschäftsfrau, die eine riskante Affäre mit ihrem viel jüngeren Praktikanten beginnt, gespielt von Harris Dickinson. Der Film enthält einige sehr intime Szenen und behandelt pikante Themen wie Macht, Kontrollverlust und verbotene Sehnsüchte. Trotz ihrer Souveränität auf dem roten Teppich enthüllte Nicole kürzlich, dass sie sich während der Dreharbeiten zu diesen Szenen äußerst verletzlich gefühlt habe. Gegenüber Vanity Fair äußerte sie Bedenken, ob sie mutig genug sei, den Film auf der großen Leinwand zu sehen. "Ich habe einige Filme gedreht, die ziemlich entblößend sind, aber nichts wie dieses", erklärte die Blondine.

Privat ist Nicole viel unterwegs und teilt ihre Zeit zwischen Sydney, Nashville und New York mit ihrem Ehemann Keith Urban (56) und ihren Töchtern Sunday Rose und Faith Margaret auf. Nicole betonte in einem Gespräch mit L'Officiel, wie sehr sie es schätzt, dass ihre Kinder bereits in jungen Jahren so viel von der Welt gesehen haben. "Meine Kinder haben mehr Stempel im Reisepass als die meisten Menschen in den Achtzigern", erzählte sie stolz.

