Prinzessin Märtha Louise ließ Gäste auf Hochzeit blechen

Vor wenigen Tagen gaben sich Prinzessin Märtha Louise (52) und Durek Verrett (49) das Jawort: Gemeinsam mit 300 Gästen, darunter Prinzessin Victoria (47) und ihr Mann Prinz Daniel (50), feierten die norwegische Royal und der Schamane ihre Liebe – doch die Feierlichkeiten kamen den Gästen teuer zu stehen! Wie Se og Hør berichtet, entschieden sich Märtha Louise und Durek gegen eine offene Bar – und damit gegen die norwegische Tradition. Während das Brautpaar für das offizielle Hochzeitsessen und die Getränke aufkam, mussten Victoria, Daniel und Co. bei den Feierlichkeiten rund um die Trauung ihre Getränke selbst zahlen. So kostete unter anderem ein Gin umgerechnet schlappe 19 Euro!

Doch damit nicht genug: Neben den Kosten für ihre Hochzeitsgeschenke mussten die Gäste auch die Anreise und die Unterkunft selbst übernehmen. Somit wurde das Fest der Liebe für die zahlreichen Feierwütigen zu einem ziemlich kostspieligen Unterfangen: Wie die norwegische Zeitung außerdem berichtet, soll jeder der anwesenden Gäste 32.000 norwegische Kronen – also 2.700 Euro – für die anfallenden Unkosten ausgegeben haben, um mit Märtha Louise und Durek zu feiern.

2018 hatten sich Märtha Louise und Durek kennen und lieben gelernt. Ende August war es dann endlich so weit: Die Blaublüterin und ihr Partner gaben sich bei einer romantischen Zeremonie ihre Hochzeitsschwüre. "Ich verspreche, dich von ganzem Herzen zu lieben. Ich verspreche, die Verantwortung für meine Gefühle zu übernehmen. Ich verspreche, dich zu lieben, weil ich weiß, dass du weißt, dass meine Mädchen an erster Stelle stehen", gelobte Märtha Louise laut Hello!, während Durek schwor: "Ich verspreche, immer auf deine Weisheit zu hören. Ich verspreche, immer Raum für dich und deine Töchter zu haben und auch auf sie zu hören. Ich verspreche, dich mit meinem letzten Atemzug zu lieben."

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett im August 2024

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett bei ihrer Hochzeit im August 2024

