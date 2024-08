Norweger verärgert: Wer bezahlt Märtha Louises Hochzeit?

Prinzessin Märtha Louise (52) heiratet am Wochenende ihren Freund Durek Verrett (49). Die Trauung wird mit einer riesigen Feier und vielen berühmten Gästen zelebriert – doch wer finanziert die Sause? Laut Bild sind viele Norweger erbost, weil sie vermuten, dass Steuergelder für die teure Veranstaltung in Ålesund verwendet werden. Doch gegenüber der Zeitung kann Bürgermeister Einar Arve Nordang seine Mitbürger beruhigen. "Dies ist eine private Veranstaltung", stellt er klar. Der einzige Kostenpunkt, der aus öffentlichen Mitteln bezahlt wird, seien die Sicherheitsbeamten: "Wir haben noch ein paar mehr Polizisten und Nothelfer parat als sonst, falls etwas passieren sollte. Aber ansonsten hat die Gemeinde nicht viel Geld für die Hochzeit ausgegeben."

Stattdessen hat sich die Tochter von König Harald (87) für eine unkonventionelle Finanzspritze entschieden. Wie das Boulevardblatt berichtet, verkaufte Märtha Louise die Bildrechte ihrer Trauung an eine spanische Zeitung. Außerdem wird sie das ganze Wochenende von einem Filmteam des Streaming-Anbieters Netflix begleitet. Was genau aus diesen Aufnahmen entstehen soll, ist noch nicht bekannt.

Schon am Donnerstag starteten die Feierlichkeiten zu Ehren von Märtha Louise und ihrem Zukünftigen. Auf der Willkommensfeier überraschte das baldige Ehepaar seine Gäste mit seinen Outfits. Wie auf Paparazzi-Bildern zu sehen ist, trugen die beiden zueinander passende Looks. Der Schamane zeigte sich in einem pinken Anzug mit weißen Verzierungen. Die Norwegerin präsentierte sich in einem Kleid aus dem gleichen Stoff, zu dem sie pinke High Heels kombinierte.

Getty Images Prinzessin Märtha Louise, September 2022

MEGA Durek Verrett und Prinzessin Märtha Louise an ihrem Hochzeitswochenende, August 2024

