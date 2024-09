Top oder Flop? Madonna posiert freizügig neben ihrem Pferd

Madonna (66) heizt ihren Fans mal wieder ordentlich ein: Auf Instagram teilt die Popsängerin eine Reihe von gewagten Fotos. In einem durchsichtigen Kleid in Pink und einer schwarzen Netzstrumpfhose posiert sie neben einem grauen Ross – und gewährt in verschiedenen Posen einen Blick auf ihre schwarze Spitzenunterwäsche. Den knalligen Look kombiniert Madonna mit klobigen Cowboy-Stiefeln und auffälligem Schmuck. "Abschied langer Tage und heißer Sommernächte... Auf Wiedersehen, Sommer. Ich werde dich nie vergessen!", schreibt die Musikerin und fügt hinzu: "Mein Pferd ist ein irisches Sportpferd namens Roller!"

Bei ihren Fans stoßen die aufreizenden Fotos offenbar auf große Begeisterung. "Wunderschön wie eine Sommerrose", "Du bist so wunderschön" und "Madonna zeigt euch allen, dass du eine Frau in deinen 60ern sein und trotzdem gut aussehen kannst", lauten nur einige der positiven Nachrichten. Allerdings gibt es auch einige kritische Stimmen. "Was hast du mit deinem Gesicht gemacht?", schreibt ein User in die Kommentarspalte und spielt damit auf die Verwendung von Beauty-Filtern an.

Was wohl Madonnas neuer Freund zu den Schnappschüssen sagt? Anfang Juli machte die 66-Jährige ihre neue Liebe öffentlich. Dabei hat sich die Blondine wieder einmal für einen deutlich jüngeren Mann entschieden: Ihr Auserwählter heißt Akeem Morris und ist ein 28-jähriger Fußballer. Laut einem Insider hat die Popikone wohl strenge Regeln für ihre Partnerschaft aufgestellt. "Sie ist sehr streng. Akeem lebt bei ihr, aber nur weil er ihr Bett teilt, heißt das nicht, dass er darin schlafen darf", deutete der Tippgeber gegenüber RadarOnline an.

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Schnappschüsse von Madonna? Hot! Sie sieht einfach unwiderstehlich aus. Na ja, ich finde die Aufnahmen etwas drüber. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de