Madonna stellt strenge Regeln für ihren Partner Akeem auf

Madonna (66) ist augenscheinlich verliebter denn je und genießt ihr Leben in vollen Zügen mit ihrem neuen, fast 40 Jahre jüngeren Partner Akeem Morris, einem 28-jährigen Sportler aus Jamaika. Das Paar zeigt sich öffentlich sehr innig, doch Berichten zufolge hat die Pop-Ikone strenge Regeln für ihre Beziehung aufgestellt. Ein Insider verrät gegenüber Radar Online: "Sie ist sehr streng. Akeem lebt bei ihr, aber nur weil er ihr Bett teilt, heißt das nicht, dass er darin schlafen darf."

Zudem müsse er aufstehen und ins Bett gehen, wenn sie es tut. Neben den Schlafgewohnheiten soll Akeem auch andere Einschränkungen in Kauf nehmen, wie ein Verbot, Sport oder Fernsehen zu schauen, außer es handelt sich um ein Programm, das Madonna ausgesucht hat. Dennoch wird berichtet, dass sie ihren neuen Partner für sein Entgegenkommen großzügig entlohnt und ihn mit teuren Geschenken und luxuriösen Reisen verwöhnt. Erst kürzlich postete die "Material Girl"-Sängerin auf Instagram Fotos, die sie zusammen mit dem 28-Jährigen in Italien zeigen.

Neben dem Fotoshooting, das zur Feier von Madonnas 66. Geburtstag stattfand, verbrachte das Paar auch viel Zeit mit ihrer Familie und Freunden. Auf Instagram teilte die Sängerin stolz eine Serie von Bildern, die sie in glamourösen Outfits von Dolce & Gabbana zeigt. In romantischen Aufnahmen zog sie in einem rosafarbenen Korsett, Netzstrümpfen und durchsichtigen Handschuhen alle Aufmerksamkeit auf sich. Ein weiteres Foto in einem roten, römisch inspirierten Outfit mit einem Feder-Cape und goldenem Schmuck unterstrich einmal mehr ihre Wandelbarkeit und ihre Faszination für opulente Mode. Die Fans zeigten sich in den Kommentaren begeistert von den kunstvollen Inszenierungen und den Einblicken in ihr persönliches Glück mit Akeem.

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im August 2024

Instagram / madonna Madonna und ihre sechs Kinder im August 2024

