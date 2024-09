Unpünktlich? Anna Wintour startet Streit mit Naomi Campbell

Gibt es etwa Streit zwischen zwei Größen der Modewelt? Am Montag sollte Anna Wintour (74) dem langjährigen Supermodel Naomi Campbell (54) einen Preis bei den Harlem's Fashion Row Show and Style Awards verleihen. Wie Videos auf X zeigen, steigt die Vogue-Chefin auch aufs Podest, doch wirklich nette Worte hat sie nicht für die Laufstegkönigin übrig. "Ich bin eine sehr pünktliche Person und ich vergebe diesen Preis an eine Person, die das oft nicht ist", sagt sie in das Mikrofon. Dann gibt sie den Award weiter an ihre Assistentin Samira Nasr und verlässt prompt das Event. Naomi kam nämlich einige Stunden zu spät am Ort des Geschehens an.

Den Seitenhieb ließ das Supermodel allerdings nicht auf sich sitzen. Wie die Aufnahmen außerdem zeigen, überreicht Samira Naomi die Auszeichnung, woraufhin die gebürtige Londonerin ein paar Worte an das Publikum richtet. "Ich möchte Folgendes sagen: Alles soll so ablaufen, wie es ablaufen soll. Es war nicht meine Entscheidung, die andere Frau [Anna] zu haben. Ich würde viel lieber diese Frau haben", meint Naomi und deutet zu Samira am Rand der Bühne. Da blieb sogar einigen Gästen vor Schock der Atem weg. Wie eine Quelle nun TMZ berichtet, erschien Naomi zu der Zeit, die die Veranstalter ihrem Team weitergeleitet hatten. Es war Anna, die die Show umgestellt hatte und Naomis Preis zeitlich vorgeschoben hatte, um danach noch gemütlich beim US-Open-Tennisturnier zu erscheinen.

Anna ist für ihre etwas spezielle Seite bekannt. Allerdings hat sie es mit ihrer eigenwilligen Art auch an die Spitze des beliebtesten Fashion-Magazins der Welt geschafft – wo sie seit 1988 steht. Damit fällt ihr auch die Met Gala zu. Jedes Mal wieder wird die Gala zum Event des Jahres für Kunst- und Modeliebhaber. Bisher war Naomi dort ein gern gesehener Gast, doch Fans vermuten, das könnte sich jetzt ändern. "Nie im Leben sehen wir Naomi bei der Met Gala wieder. Anna ist bestimmt stinksauer", schreiben einige User unter die Videos.

Getty Images Naomi Campbell, Supermodel

Getty Images Anna Wintour, Chefredakteurin von Vogue

