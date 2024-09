Zu präsent? Diskussionen um Taylor Swift bei NFL-Saisonstart

Am Donnerstag wurde die neue NFL-Saison mit dem Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den Kansas City Chiefs eingeläutet – doch der Auftakt sorgt bereits für hitzige Diskussionen unter den Fans! Grund ist ein 30-sekündiges Promo-Video der Profiliga auf X, das Taylor Swift (34) prominent in Szene setzt: In dem Clip ist die Sängerin gleich fünfmal beim Anfeuern und Jubeln zu sehen. Höhepunkt des Videos sind die Aufnahmen von dem jüngsten Super Bowl LVIII, bei dem die Blondine und ihr Spieler-Freund Travis Kelce (34) nach dem Sieg der Chiefs einen innigen Kuss austauschen.

Die starke Präsenz der 34-Jährigen in dem Promo-Clip spaltet die Fans: Während einige ihre Präsenz als ablenkend empfinden und kritisieren, dass sie vom eigentlichen Geschehen auf dem Spielfeld ablenkt, loben andere Taylors Einfluss auf den Sport. "Warum zum Teufel ist Taylor so oft in diesem Video zu sehen?", "Was hat ein Kuss von Travis Kelce und Taylor Swift mit der NFL zu tun?" oder "Hat Taylor die NFL gekauft oder so?", lauten nur einige der negativen Kommentare auf der Plattform.

Seit Taylor mit dem Tight End der Kansas City Chiefs zusammen ist, kurbelt sie die Vermarktung der Spiele um ein Vielfaches an. NFL-Kommissar Roger Goodell lobte die Musikerin dafür und würdigte ihre Fähigkeit, neue Zuschauer zu gewinnen und das Interesse am Football zu steigern. "Sie weiß, was gute Unterhaltung ist, und ich glaube, deshalb liebt sie NFL-Football. Ich finde es großartig, dass sie ein Teil davon ist", machte er bei einer Pressekonferenz vor dem Super Bowl deutlich und fügte hinzu: "Offensichtlich schafft es eine Begeisterung, vor allem bei jungen Frauen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, dass Taylor zu präsent in der NFL ist? Ja, total! Sie lenkt vom eigentlichen Geschehen auf dem Spielfeld ab. Nein, ich finde es toll, dass sie so einen positiven Effekt auf den Sport hat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de