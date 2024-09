Jenny schläft: "Are You The One?"-Lukas knutscht mit anderen

Das gefällt Jennifer Iglesias (25) überhaupt nicht! Eigentlich lässt die Love Island-Bekanntheit ihrem Flirt Lukas Baltruschat (30) seine Freiheiten in dem Format Are You The One – Reality Stars in Love. Obwohl sich beide sehr mögen, will sich der einstige Bachelorette-Finalist weiter austoben und auch mit anderen Frauen rumknutschen. Doch diese Szene empört die Influencerin dann doch: Während Jenny sich in Folge zwölf ausruht, weil es ihr nicht gut geht, macht sich Lukas eine gute Zeit mit anderen Frauen! Als die Brünette davon erfährt, erklärt sie verletzt: "Ich liege da fünf Meter weiter und da hat man nichts Besseres zu tun, als direkt weiter rumzuflirten?"

Zuvor hatte sie ihm zwar einen Freifahrtschein gegeben, sich mit anderen Damen vergnügen zu können – aber als es wirklich so weit war, wurde sie wütend. "Die Mädels haben da ihre Bestätigung und fühlen sich supergeil und ich stehe als die Dumme da", meint Jenny und zeigt sich enttäuscht von Lukas. Es sei unter aller Sau, dass er genau mit Nadja G., Laura Maria Lettgen und Tara Tabitha (31) angebandelt hat. Denn mit diesen drei Ladys kommt Jennifer gar nicht gut klar.

Lukas scheint Herz und Mund gut trennen zu können. Eigentlich betonte er, schon ernsthafte Gefühle für Jenny zu haben: "Es ist kein Geheimnis, dass mir das mit ihr hier wichtig geworden ist. Ich habe definitiv Gefühle für Jenny, das kann man ganz klar sagen." Trotzdem landen seine Lippen immer woanders – so unter anderem auf Nadjas Brüsten bei einem Lapdance.

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

RTL Lukas Baltruschat, "Are You The One – Realitystars in Love"-Kandidat

