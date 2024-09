Das ist am zweiten Todestag von Queen Elizabeth II. geplant

Der zweite Todestag von Queen Elizabeth II. (✝96) nähert sich und die Royals planen eine Erinnerungszeremonie, um ihrer zu gedenken. Paul Burrell (66), ein ehemaliger Butler der königlichen Familie, verriet gegenüber Mirror, dass König Charles (75) und die Familie diesen bedeutsamen Tag wahrscheinlich auf Schloss Balmoral verbringen werden. "Der 8. September wird der Tag sein, an dem wir uns alle an die Königin erinnern werden. Vor allem, dass sie auf Balmoral verstorben ist, macht das Ganze so denkwürdig, denn es ist der Ort, an dem sie ihre Familie mit Prinz Philip großgezogen hat und an dem sie so glückliche Zeiten verbracht haben", erklärt der Palast-Kenner.

Paul verrät weiter, dass der Tag wohl mit einem gemeinsamen Kirchgang und einem privaten Abendessen enden wird, bei dem der König eine Rede zu Ehren seiner Mutter halten wird. "Die Tatsache, dass sie 70 Jahre lang regiert hat, darf nicht unerwähnt bleiben. Ich denke, die Familie wird vollständig anwesend sein, um sie privat zu ehren", erklärt der frühere Butler. Besonders für Charles sei dieser Jahrestag ein emotionales Ereignis, da er nun zwei Jahre im Amt ist und seine Mutter eine bedeutende Präsenz in Balmoral war.

Neben der Gedenkfeier spricht Paul aber auch die Veränderungen an, die seit dem Tod der Königin und der Thronbesteigung von Charles stattgefunden haben. Eine gravierende Veränderung ist unter anderem die Öffnung vieler königlicher Anwesen für die Öffentlichkeit, einschließlich Balmoral. "Die Königin widerstand dem ihr ganzes Leben, aber jetzt ist das vorbei, und wir sind zu einer neuen Generation übergegangen", erläutert Paul im Mirror-Interview. Diese Öffnung sei ein Zeichen dafür, dass sich die Zeiten verändert haben, auch wenn die Orte selbst unverändert bleiben und weiterhin die Erinnerungen an die verstorbene Königin hüten.

Getty Images Queen Elizabeth II. und König Charles III., September 2010

Getty Images König Charles III. und Queen Elizabeth II., Juni 2022

