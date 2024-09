Emotionales Video: Prinz Harrys Invictus Games retten Leben

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Prinz Harry (39) die Invictus Games ins Leben gerufen hat. Das Sportevent ist vor allem für verletzte und kranke Soldaten, die im Rahmen ihrer Genesung an Wettkämpfen teilnehmen können. In einem emotionalen Video, aus dem The Sun Ausschnitte vorliegen, spricht der Mann von Herzogin Meghan (43) nun offen über sein Herzensprojekt. "Sport hat die Fähigkeit zu heilen, Leben zu verändern und Leben zu retten", beginnt er seine Rede und führt weiter aus: "Bei den Spielen ändert sich das Leben der Sportler. Es ist für uns alle etwas ganz Besonderes, diese magischen Momente mitzuerleben, und der Sport ist der Vermittler dieser Momente."

Für viele Teilnehmer sei es einer der schwersten Momente gewesen, an die Ziellinie zu gelangen. Die Invictus Games finden alle zwei Jahre über einen Zeitraum von einer Woche statt. Mehr als 500 Athleten treten in den neun Hauptdisziplinen gegeneinander an. Sportarten der Veranstaltung sind unter anderem Rollstuhlbasketball, Sitzvolleyball und Schwimmen. Die nächsten Invictus Games im Jahr 2027 werden sogar wieder in Harrys alter Heimat stattfinden: in Birmingham. Harry freute sich über den Ausrichtungsort ganz besonders.

"Wir haben keinen Zweifel daran, dass die Menschen in Birmingham den unerschütterlichen Respekt und die Bewunderung, die wir für unsere Veteranen und die Gemeinschaft der Streitkräfte haben, mitfeiern und der Welt zeigen werden, wie ihr Mut Hoffnung weckt und uns alle vereint", hieß es in einem Statement des zweifachen Vaters, das The Guardian vorlag. Die allerersten Invictus Games im März 2014 fanden im Queen-Elizabeth-Olympic-Park in London statt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry im September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Harrys Botschaft? Seine Aussagen sind total richtig und wichtig. Na ja, ich sehe es nicht so. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de