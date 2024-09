Insider: J.Lo wird ohne Ben zu "Unstoppable"-Premiere gehen

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) befinden sich aktuell mitten im Scheidungsprozess. Vor ihrem Zerwürfnis arbeiteten die beiden noch gemeinsam am Set des Films "Unstoppable" – J.Lo als Schauspielerin, Ben als Produzent. Da die Premiere des Films in Toronto kurz bevorsteht, stellt sich die Frage, ob die beiden dort trotz ihrer Trennung gemeinsam erscheinen werden. "Jennifer freut sich darauf, zum Toronto Film Festival zu fahren, um den Film zu promoten, denn 'Unstoppable' bedeutet ihr sehr viel und sie möchte ihn unbedingt unterstützen", glaubte ein Insider im Interview mit Daily Mail zu wissen.

Die Quelle führte weiter aus, dass die "On the Floor"-Interpretin stolz auf ihre Beteiligung an dem Film sei, da es sich um die Verfilmung einer wahren Lebensgeschichte handle. "Die Rolle in dem Film war ein Höhepunkt für sie", betonte der Informant und fügte hinzu: "Der Film hat eine Menge Aufmerksamkeit bekommen, das möchte Jennifer bestmöglich nutzen." Die 55-Jährige sei äußerst professionell und arbeite sehr hart, um dem Filmen einen guten Start zu ermöglichen. Weiter hieß es, dass J.Lo nur einen kurzen Aufenthalt in Toronto plane, da sie "andere Dinge zu erledigen" habe.

Laut eines früheren Berichts des Onlinemagazins sollen die Filmemacher von "Unstoppable" Ben und Jennifer regelrecht dazu gedrängt haben, "dass sie beide zusammen bei der Premiere in Toronto auftreten, um den Film bekannt zu machen." Ein anderer Tippgeber behauptete allerdings im Interview mit PageSix, dass Ben selbst nicht beim Toronto International Film Festival erscheinen werde, da die beiden ein Aufeinandertreffen aufgrund der aktuellen Situation vermeiden wollen.

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

