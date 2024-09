Jonas und Lisa Mantler genießen letzte Reise vor der Geburt

Lisa Mantler (22) und ihr Mann Jonas genießen ihre Zeit zu zweit! Vor rund drei Monaten verkündeten der TikTok-Star und sein Liebster, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Bevor ihr kleiner Wonneproppen ihr Leben auf den Kopf stellt, genießen die Turteltauben aber noch einen letzten Urlaub voller Zweisamkeit. Auf Instagram teilt die Influencerin, die vor allem durch ihre Tanzvideos mit ihrer Zwillingsschwester Lena Mantler (22) bekannt geworden ist, ein Reel mit Eindrücken aus dem letzten Urlaub zu zweit. In dem Clip ist zu sehen, wie Lisa und Jonas mit einem Boot über den Bodensee in den Sonnenuntergang schippern.

"Babymoon. Ich habe den Bodensee in diesem Sommer sehr genossen!", schwärmt Lisa und fügt nachdenklich hinzu: "Das nächste Mal sind wir mit unserem kleinen Jungen da... Das fühlt sich immer noch so unwirklich an." Die Fans sind von dem kleinen Einblick in Lisas Urlaub und der schönen Landschaft total begeistert. "Der Bodensee ist wirklich traumhaft", schreibt ein Nutzer, während ein anderer User dem Paar eine wunderschöne Zeit wünscht. Zudem häufen sich in der Kommentarspalte viele Herz-Emojis.

Bereits vor der offiziellen Verkündung ihrer Schwangerschaft wurde einige Wochen lang gemunkelt, dass sich Lisa in anderen Umständen befinden könnte. Damals war ein Video aufgetaucht, das sie mit einem kleinen Babybauch zeigte. Nachdem sie einige Wochen Stillschweigen bewahrt hatte, bestätigte die Beauty Ende Juni ihre Schwangerschaft. Im darauffolgenden Monat feierten sie und Jonas dann eine Gender-Reveal-Party und enthüllten, dass sie sich auf einen kleinen Jungen freuen dürfen.

Instagram / lisa Lisa Mantler, Influencerin

Instagram / lisa Lisa Mantler, Influencerin, mit ihrem Mann Jonas

Wie gefällt euch der Clip von Jonas und Lisas Reise? Ich finde ihn superschön! Na ja, ich hätte gerne mehr von den beiden gesehen... Ergebnis anzeigen



