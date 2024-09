Katy Perry und Orlando verzaubern bei Premiere in Toronto

Am Donnerstag erschien Orlando Bloom (47) auf dem roten Teppich zur Premiere von seinem neuen Film "The Cut" beim Toronto Film Festival 2024 – und bekam dabei tatkräftige Unterstützung von seiner Partnerin Katy Perry (39)! Die Veranstaltung fand im Princess of Wales Theatre in Toronto, Kanada, statt. Die Sängerin trug ein schwarzes Bandeau-Oberteil mit passendem hochtailliertem Rock und einem bestickten schwarzen Seidenschleier, während sich der Schauspieler in einem farblich passenden Anzug mit weißem Rollkragenpullover präsentierte. Beide posierten strahlend für die Fotografen und warfen sich dabei immer wieder verliebte Blicke zu.

Orlando wurde bei der Premiere von seinen Co-Stars Caitriona Balfe (44) und John Turturro sowie Regisseur Sean Ellis begleitet. "The Cut" erzählt die Geschichte eines pensionierten Kämpfers, der um jeden Preis in den Ring zurückzukehren will, selbst wenn es ihn das Leben kosten könnte. Der 47-Jährige spielt den Protagonisten des Thrillers. Zehn Jahre nach einer schweren Verletzung, die seine Karriere beendete, betreiben er und seine Frau Caitlin – dargestellt von Caitriona – ein erfolgreiches Fitnessstudio. Doch als ein anderer Boxer vor einem Titelkampf unerwartet stirbt, bietet er sich als Ersatz an. Mit der Hilfe des umstrittenen Trainers Boz – gespielt von John – beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um das unmögliche Gewichtsziel in nur sechs Tagen zu erreichen.

Abseits des Filmsets scheint es auch wie am Schnürchen zu laufen – immerhin gehen der Schauspieler und die Sängerin seit über acht Jahren gemeinsam durchs Leben. In einem Interview verriet Katy zuletzt einige intime Details über ihr Liebesleben mit Orlando. "Ich brauche keinen roten Ferrari! Ich kann mir einen roten Ferrari kaufen. Mach einfach den verdammten Abwasch! Ich werde dir einen blasen! So einfach ist das", machte sie im "Call Her Daddy"-Podcast deutlich.

