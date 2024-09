Pax Jolie-Pitt wurde erstmals nach seinem Unfall gesichtet

Angelina Jolies (49) Sohn Pax (20) wurde zum ersten Mal seit seinem schweren E-Bike-Unfall im Juli wieder in der Öffentlichkeit gesehen. Der 20-Jährige, der bei dem Zusammenstoß mit einem Auto in Los Angeles schwer verletzt wurde, trug bei einem gemeinsamen Tag mit seiner Mutter in L.A. einen Verband um seinen Arm. Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, flanierten die beiden ganz entspannt am Mittwoch die Straße entlang. Die Schauspielerin entschied sich bei dem Mutter-Sohn-Ausflug für einen cremefarbenen Zweiteiler und eine schwarze Sonnenbrille. Pax hingegen machte in einem schwarz-weißen Look eine gute Figur.

Dass es Pax mittlerweile wieder gut geht, ist vor allem für seine Freunde ein kleines Wunder. Wie Page Six kürzlich berichtete, sei das nämlich nicht das erste Mal gewesen, dass der Promi-Spross in Zwischenfälle mit zwei- und vierrädrigen Fahrzeugen verwickelt war. "Seine Freunde machen sich Sorgen um ihn", so ein Insider gegenüber dem Onlineportal. Angeblich sei er ziemlich rücksichtslos. "Er hat eine Reihe von Autounfällen gehabt", verriet die Quelle weiter.

Pax wurde in Vietnam geboren und von Angelina im Alter von drei Jahren adoptiert. Er ist Teil einer großen, bunten Familie mit den Geschwistern Maddox (23), Zahara (19), Shiloh (18), Knox (16) und Vivienne (16). Die drei älteren Kinder sind seit einem Vorfall im Jahr 2016, bei dem Brad (60) angeblich eines seiner Kinder auf einem Privatflug schlug, von ihrem Vater entfremdet. Pax äußerte 2020 auf Instagram harte Kritik an Brad und nannte ihn einen "weltklasse A**loch".

ActionPress Pax Thien Jolie-Pitt und Angelina Jolie, 2024

Getty Images Brad Pitt mit seinen Kindern Pax und Shiloh im Jahr 2014

