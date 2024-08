"Langer Genesungsweg": So geht es Pax Jolie-Pitt nach Unfall

In der vergangenen Woche sorgte Pax Thien Jolie-Pitt (20) mit besorgniserregenden Nachrichten für Aufmerksamkeit. Wie diverse Medien berichteten, musste der Sohn von Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert werden. Nun soll es dem Promi-Spross jedoch wieder besser gehen. "Pax ist von der Intensivstation entlassen worden. Er erlitt ein komplexes Trauma und beginnt nun den langen Weg der Genesung und Physiotherapie", berichtet eine Quelle gegenüber People.

Laut dem Insider seien Angelina und Pax "zutiefst dankbar für das schnelle und lebensrettende Handeln der Ersthelfer und die hervorragende medizinische Versorgung sind, die er erhielt." Neben der Unterstützung seiner Mutter soll Pax auch Beistand von seinen Geschwistern Shiloh (18), Vivienne (16), Knox (16), Maddox (23) und Zahara (19) erhalten haben. Wie der Informant verrät, besuchten diese ihn regelmäßig. "Sie stehen sich alle sehr nahe", fährt die Quelle fort.

Wie TMZ berichtete, soll Pax auf einem Elektrofahrrad in Los Angeles unterwegs gewesen sein. An einer belebten Straße sei er dann gegen ein Auto geprallt. Besonders fatal: Der 20-Jährige soll zu dem Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm getragen haben. Laut Zeugenaussagen zog sich Pax eine Kopfverletzung zu, weshalb er zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Zudem soll er über Schmerzen in der Hüfte geklagt haben.

Getty Images Knox, Zahara, Pax, Angelina Jolie, Vivienne und Shiloh

Getty Images Angelina Jolie mit ihrem Sohn Pax auf der Golden Globes Verleihung 2018

