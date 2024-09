So stylish genießt Sängerin Beyoncé ihren 43. Geburtstag

Beyoncé hat mit ihrem Ehemann Jay-Z (54) in einem luxuriösen Badeurlaub ihren Geburtstag gefeiert! Am 4. September wurde die Sängerin 43 Jahre alt. Ihren besonderen Tag genossen sie und der Rapper offenbar mit einer Auszeit am Meer, wie einige Schnappschüsse auf Instagram verraten. Zu den Bildern gehören Fotos von Beyoncé, wie sie eine Zigarre im Meer raucht, im Bikini Sonne tankt und vor einer prächtigen Villa posiert. "Ich bin so dankbar für ein weiteres Jahr", schreibt sie dazu. Ihre Fans überschütteten sie daraufhin mit Geburtstagswünschen und Komplimenten.

Es scheint, als handelte es sich um einen Urlaub nur für Erwachsene, denn von Jay-Z und Beyoncés Kindern Blue Ivy (12), Rumi (7) oder Sir (7) ist auf den Bildern keine Spur. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die "Single Ladies"-Interpretin ihren Geburtstag auch mit den Kindern feierte, bevor sie ins Paradies jettete. Beyoncé (43) und Jay-Z ziehen ihre drei Kinder eher abseits des Rampenlichts groß, wobei ihre älteste Tochter Blue Ivy gelegentlich ins Scheinwerferlicht tritt, um ihr beeindruckendes Talent zu zeigen. Sie hat bereits an der Seite ihrer Mutter performt und eine beeindruckende Liste von Auszeichnungen, einschließlich des Titels als jüngste Grammy-Gewinnerin, gesammelt.

Dass in Blue Ivy ein waschechtes Nachwuchstalent schlummert, ist nichts Neues. Erst kürzlich schwärmte ihre Großmutter Tina Knowles (70) von der Zwölfjährigen und beschrieb sie als sehr begabte junge Frau: "Sie malt, sie zeichnet, sie dichtet. Sie ist einfach eine wahre Künstlerin." Auch die Zwillinge Rumi und Sir zeigen mehr und mehr ihre Persönlichkeiten. Auch Rumi ist eine kreative Künstlerin, während Sir sich mehr für Bücher und Elektronik interessiert. Am Ende des Jahres wird Blue in dem Film "Mufassa: The Lion King" zu hören sein – zusammen mit ihrer Mutter, die ihre Rolle als "Nala" wieder aufnimmt.

Beyoncé im September 2024

Beyoncé mit ihren drei Kindern

