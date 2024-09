Taylor Swift unterstützt Travis Kelce bei NFL-Saisondebüt

Taylor Swift (34) scheint die Farbe Rot zu lieben – vor allem, weil es die Teamfarbe ihres Lovers Travis Kelce (34) ist. Beim NFL-Saisondebüt seines Teams der Kansas City Chiefs ist die Pop-Sängerin natürlich auch wieder mit am Start, um den Sportler kräftig anzufeuern und zu unterstützen. Dabei macht sie in ihrem sexy Outfit eine besonders schöne Figur: Zu einem Denim-Korsett und knappen Jeansshorts kombiniert sie rote Lederstiefel, die ihr bis zu den Oberschenkeln reichen. Vor und während des Spiels plauscht sie vertraut mit Travis' Eltern, Ed und Donna Kelce, und jubelt begeistert von der privaten Suite aus für sein Team.

Möglicherweise dient der öffentliche Auftritt auch, um mit den neuen Trennungsgerüchten aufzuräumen. Vor zwei Tagen ist ein angeblicher "Vertrag" im Netz aufgetaucht, der besagt, die Romanze zwischen Taylor und Travis sei nur inszeniert. Das Dokument soll von der PR-Firma des Tight Ends ausgestellt worden sein und vorsehen, dass die Sängerin und der Profisportler am 28. September eine offizielle Trennung verkünden würden. Ein Vertreter des PR-Teams meldete sich bereits gegenüber Daily Mail und verkündete: "Wir haben unser Anwaltsteam beauftragt, ein Verfahren gegen die Personen oder Einrichtungen einzuleiten, die für die rechtswidrige und schädliche Fälschung der Dokumente verantwortlich sind."

Dass Taylor bei den Spielen ihres Partners auftaucht, ist nichts Neues. Schon in der vergangenen Superbowl-Saison stand sie bei fast jedem Spiel im Publikum und jubelte, was das Zeug hielt, für ihren Schatz. Und auch Travis hatte sich während Taylors großer "Eras"-Tour durch Europa unglaublich unterstützend gezeigt. Während einer der Shows in London stand Travis sogar mit der Sängerin auf der großen Bühne! Seinen Überraschungsauftritt wiederholte er zwar nicht, feierte dafür aber im VIP-Zelt viele weitere Nächte mit ihren Fans mit.

Getty Images Taylor Swift und Donna Kelce, NFL-Saisondebüt 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024

