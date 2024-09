Wegen Beyoncé hat Lala Kent Namen ihres Babys nicht verraten

Lala Kent (34) schwelgt wohl immer noch im absoluten Babyglück. Am Mittwoch verkündete die "Vanderpump Rules"-Darstellerin überglücklich, dass ihr zweites Kind das Licht der Welt erblickt hat. Den Namen ihrer Tochter behielt sie allerdings für sich – und dafür gab es auch einen ganz bestimmten Grund! "Heute ist der Geburtstag von Beyoncé (43). Der 4. September ist ihr Tag", verrät Lala in ihrem Podcast "Give Them Lala" und fügt hinzu: "Ich werde warten. Baby S bekommt ihren Moment." Damit teasert die TV-Bekanntheit bereits an, dass der Familienzuwachs auf einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben "S" hört.

Die freudige Botschaft, dass ihre zweite Tochter nun endlich auf der Welt ist, verkündete Lala in ihrer Instagram-Story. "Willkommen auf der Welt, mein Liebling", schrieb die 34-Jährige ohne Bild und Ton im Netz. Während der Geburt stand ihr auf alle Fälle nicht der Erzeuger des Kindes bei – denn das Mädchen wurde mithilfe eines Samenspenders gezeugt. Ihre erste Tochter Ocean stammt aus ihrer vergangenen Beziehung mit Randall Emmett. Von ihm trennte sie sich allerdings vor rund drei Jahren.

Für ihr zweites Baby schmiss Lala kurz vor der Geburt noch eine kleine Party. Diese verlief allerdings nicht so schön wie erhofft. "Meine Arme und Beine wurden taub und ich konnte nicht atmen. Es hat mich wirklich all meine Kraft gekostet, um nicht ohnmächtig zu werden und es gerade noch so zu meinem Bett zu schaffen", erinnerte sich die US-Amerikanerin in ihrem Podcast zurück. Mit aller Kraft habe sie noch versucht, ihre Mutter herbeizurufen. Diese rief dann einen Arzt, der der Hochschwangeren riet, sich hinzulegen und sich dringend mehr zu entspannen. Offenbar haben die Tipps des Doktors geholfen.

Lala Kent und ihre Tochter

Lala Kent, TV-Bekanntheit

