"Große Sorgen": Lala Kent erlebte Schockmoment bei Babyparty

Lala Kent (33) erwartet ihr zweites Baby und weil sie den kleinen Sprössling schon sehr bald auf der Welt willkommen heißen wird, schmiss die Schauspielerin eine kleine Babyparty. Wie sie nun in ihrem Podcast "Give Them Lala" unter Tränen erzählt, erlebte sie leider genau an diesem Tag einen echten Moment der Angst. "Meine Arme und Beine wurden taub und ich konnte nicht atmen. Es hat mich wirklich all meine Kraft gekostet, um nicht ohnmächtig zu werden und es gerade noch so zu meinem Bett zu schaffen", erinnert sie sich und fügt hinzu: "Ich habe versucht, nach meiner Mutter zu rufen, aber ich hatte wirklich Mühe. Und ich hatte große Sorgen."

Wie sie weiter im Podcast erzählt, wusste sie gar nicht so richtig, was eigentlich los war. "Ich habe davon gehört, dass Babys im Bauch der Mutter komisch sitzen könnten. Ich hatte die ganze Zeit so viele Schuldgefühle, weil ich mich schon so lange über meine Schmerzen aufrege und mir wünsche, dass die Schwangerschaft endlich vorbei ist", bekennt sich die "Vanderpump Rules"-Darstellerin. Tatsächlich rief ihre Mutter dann auch sofort einen Arzt an, der ihr riet, sich anders hinzulegen. Der Doktor prägte ihr außerdem ein, es ruhiger angehen zu lassen und unbedingt mehr zu entspannen. Wie Lala in ihrer Audioaufnahme zugibt, fällt ihr das echt schwer. "Ich benehme mich nicht wie eine schwangere Person", meint sie.

Die derzeit schwangere Influencerin ist bereits Mama: Die kleine Ocean ist in ihrer Beziehung mit Randall Emmett entstanden, von dem sie sich 2021 trennte. Trotzdem ist dieses Mal alles anders für Lala, denn das Baby entstand durch Befruchtung mit einem Samenspender! Dass sie ihre noch ungeborene Tochter alleine großziehen kann, ist für die Autorin ein Traum. Im Podcast zu "Vanderpump Rules" hatte sie mal betont: "Niemand kann mir das Baby wegnehmen. Es ist nur meins."

Instagram / lalakent Lala Kent, TV-Bekanntheit

Instagram /lalakent Schwangere Lala Kent mit ihrer Tochter, Juni 2024

