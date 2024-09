Elton John kämpft bei seiner Doku-Premiere mit den Tränen

Auf dem Filmfestival in Toronto wurde Freitagabend der Dokumentarfilm "Elton John: Never Too Late" uraufgeführt. Hinter dem Film steckt Elton Johns (77) Ehemann David Furnish (61) , und dessen persönlicher Blick auf das Leben seines Gatten soll den Film besonders emotional machen. Laut The Standard beleuchtet die Doku die frühen und die letzten Jahre seiner Karriere – immerhin verabschiedete der Popstar sich in diesem Jahr von der Bühne. Der Streifen soll Elton aber nicht nur feiern, sondern vor allem einen ehrlichen und ungeschönten Blick auf die Höhen und Tiefen seiner Karriere werfen. Bei der Premiere durfte der Musiker selbst einen ersten Blick auf das Werk werfen. Nach der Aufführung sagte der Sänger ein paar Worte und kämpfte mit den Tränen: "Das, was mich an diesem Film so berührt, ist, dass ich [David] und meine beiden Söhne habe. Ich bin sehr stolz auf das, was ich erreicht habe."

Was Elton offenbar besonders berührte, waren die Abschnitte der Doku, die seine Liebesgeschichte mit David erzählen. Da der Film aus Archivmaterial und alten Interviews besteht, soll man den Eindruck gewinnen, der Brite erzähle seine eigene Geschichte in einem privaten Moment. So soll die Geschichte besonders persönlich erzählt werden. Neben dem Privatleben liegt der Fokus natürlich auf Eltons Musik. Offen erklärt der 77-Jährige, dass seine Arbeit für ihn trotz seiner Bühnenrente nicht ruhe, er aber mehr Zeit für seine Familie wolle: "Ich hoffe, dass ich weiterhin Musik machen werde, aber ich möchte zu Hause bei ihnen sein, sie sehen und sie schätzen."

Im Juli gab Elton sein letztes Konzert im Rahmen seiner großen Abschiedstour. Ein Moment, der den "I'm Still Standing"-Interpreten ebenfalls zu Tränen rührte. "Was für eine Reise diese Tournee war – und jetzt sind wir am Ende angelangt. Heute Abend ist der letzte Abend", zeigte er sich schon vor seinem Auftritt auf Instagram ergriffen. Rund fünf Jahre hatte er sich auf der ganzen Welt von der Bühne verabschiedet. Ein Comeback gibt es für ihn jetzt aber nicht mehr. Gegenüber Entertainment Tonight betonte Elton: "Wir befanden uns auf dem Höhepunkt, genau wie ich es wollte, und danach gab es kein Zurück mehr."

Getty Images Elton John und sein Mann David Furnish

Getty Images Elton John im Mai 2021 in Los Angeles

