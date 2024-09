Halsey erhielt T-Zell-Lymphom-Diagnose am 28. Geburtstag

Halsey (29) hat an ihrem 28. Geburtstag eine erschütternde Diagnose erhalten: Sie leidet an T-Zell-Lymphomen, einer seltenen Tumorerkrankung. In einem Interview mit Paper Magazine erzählt die Sängerin von dem lebensverändernden Moment. "Ich hatte ein kleines Baby und war auf meiner Tour, als ich an meinem 28. Geburtstag die Bestätigung der Diagnose erhielt", sagt Halsey. Diese Nachricht traf sie zu einer Zeit, als sie kreativ völlig ausgelaugt war und nicht wusste, worüber sie schreiben sollte – eine Situation, die schließlich ihr kommendes Album "The Great Impersonator" beeinflusste.

Halsey überwand ihre kreative Blockade durch die gesundheitliche Krise, auch wenn dies für sie mit tiefgreifenden beruflichen und existenziellen Überlegungen verbunden war. "Ich musste aufhören, das Universum um etwas zu bitten", erklärt sie. Sie befand sich zuvor in einer perfekten Familienidylle mit ihrem Baby und Partner, ohne jeglichen Konflikt, über den sie hätte schreiben können. Plötzlich hätte sie das Universum herausgefordert: "Ich schreibe immer über Konflikte, Tragödien und Verletzungen und ich hatte nichts mehr, worüber ich hätte schreiben können. Das Universum war wie - 'Ist das so? Was ist damit?'", fügt die "You Should Be Sad"-Interpretin hinzu. Die Ärzte hätten sie zudem gewarnt, dass ihr Leben als Künstlerin ihre Heilung negativ beeinflussen könne und sie sich zwischen ihrem Beruf und ihrer Gesundheit entscheiden müsse. Das empfand Halsey als ungerecht.

Die Tumorerkrankung ist nicht die einzige beängstigende Diagnose, mit der die Künstlerin kämpft: Anfang Juni machte Halsey publik, dass sie ebenfalls an der Autoimmunerkrankung Lupus leidet. "Im Jahr 2022 wurde bei mir zunächst Lupus SLE und dann eine seltene T-Zell-lymphoproliferative Störung diagnostiziert. Beide Erkrankungen werden derzeit behandelt oder sind in Remission, und beide werde ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens haben", erklärte sie auf Instagram. Mittlerweile habe sie die Krankheiten mithilfe ärztlicher Unterstützung unter Kontrolle. Ende Juni legte sie erstmals nach der Bekanntgabe ihrer Krankheiten einen atemberaubenden Auftritt auf einer Filmpremiere hin.

Instagram / iamhalsey Halsey, Sängerin

Getty Images Halsey bei der Weltpremiere von "MaXXXine" am TCL Chinese Theatre, Juni 2024

