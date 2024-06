Nach Lupus-Diagnose: Halsey strahlt im goldenen Glitzerkleid

Was für ein Wow-Auftritt! Die Songwriterin Halsey (29) hält ihre Fans in Atem, nachdem sie vor wenigen Wochen ihre Lupus-Diagnose öffentlich gemacht hatte. Seitdem zeigte sie sich erstmals wieder auf einer Veranstaltung und faszinierte alle mit ihrem bauchfreien Look. In einem goldenen bodenlangen Paillettenkleid schritt sie am Montagabend auf der Premiere ihres kommenden Films "MaXXXine" über den roten Teppich. Das tief ausgeschnittene figurbetonte Kleid ließ sie zum absoluten Hingucker des Abends werden!

Der Popstar perfektionierte den besonderen Retro-Glamour mit einer voluminösen dunklen Haarmähne. Den sexy Look rundete sie mit der Präsentation ihrer zahlreichen Tattoos in dem freizügigen Outfit ab. Ihr Make-up war passend zum Kleid gewählt: Mit goldgelbem, glitzernden Lidschatten, markantem schwarzen Eyeliner und einem zarten Lippenstift schaffte sie einen harmonischen Gesamteindruck. Die Fashionista trug außerdem auffällige Kronleuchter-Ohrringe. Ihre stylische Erscheinung brachte viel Dynamik auf den Teppich am legendären TCL Chinese Theatre. An ihrer Seite bei der Filmpremiere in Los Angeles begeisterten auch viele der berühmten Co-Stars des Horrorstreifens mit ihren lässig eleganten Auftritten. Darunter die Schauspieler Lily Collins (35), Mia Goth (30) und Kevin Bacon (65).

Die "Him And I"-Interpretin hatte ihre Follower auf Instagram Anfang Juni über ihren gesundheitlichen Kampf mit ernsten medizinischen Problemen informiert. Zu dem Zeitpunkt verschwieg sie jedoch, um welche Krankheiten es sich konkret handelt. Kurz darauf bestätigte sie online, dass bei ihr sowohl Lupus als auch eine seltene T-Zell-lymphoproliferative Störung diagnostiziert worden waren. Neben der offiziellen Bekanntgabe ihrer Diagnose bedankte sich Halsey auch bei ihren Fans für die unglaubliche Unterstützung, die sie erfahren hat. Die US-Amerikanerin ergänzte ein optimistisches Update, in welchem sie betonte, dass ihre Krankheiten unter Kontrolle seien.

Getty Images Der Cast von "MaXXXine" am TCL Chinese Theatre

Instagram / iamhalsey Halsey im Krankenhaus

