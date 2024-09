Lauryn Goodman wehrt sich: So ist ihr Liebesleben wirklich

Nun spricht sie Klartext! Lauryn Goodman wurde vor allem durch ihre Affäre mit dem Fußballer Kyle Walker (34) während seiner Ehe mit Annie Kilner bekannt. Seither halten sich hartnäckig Gerüchte, dass sie leicht zu haben sei und ständig wechselnde Partner habe. Momentan sucht Lauryn in der TV-Show "Celebs Go Dating" nach der großen Liebe – und möchte dort den Zuschauern beweisen, dass sie nicht den fiesen Gerüchten entspricht. "Ich glaube, die Zuschauer werden überrascht sein. Viele denken, dass ich mit jedem ins Bett steige. Nicht dass daran etwas falsch wäre – jeder wie er mag – aber ich bin so nicht erzogen worden", stellte sie nun ein für allemal im OK!-Interview klar.

Im Gespräch mit dem Magazin erklärte Lauryn weiter, dass ihr Vater sehr streng gewesen sei und dass sie daher in ihrer Jugend keine Jungen nach Hause einladen durfte. Sie enthüllte, dass sie bisher nur vier Partner gehabt habe. Besonders ihre erste Beziehung habe sie geprägt, obwohl sie aufgrund der Scheidung ihrer Eltern nicht von Dauer gewesen sei: "Das war eigentlich eine gesunde Beziehung, aber ich war nicht gesund, weil sich meine Eltern scheiden ließen, also hat es nicht funktioniert."

Lauryns erste große Liebe war Marcus Butler (32), ein bekannter YouTuber, der über sieben Millionen Follower im Netz hat und inzwischen für Gucci modelt. "Von da an ging es eher bergab", gestand sie im Interview. Danach habe sie nur eine ernsthafte Langzeitbeziehung gehabt, die über sieben Jahre andauerte. Doch auch diese Liebe endete mit Herzschmerz, weshalb sie vorsichtiger geworden sei. "Ich gab ihm eine Chance und er hat sie verspielt. Ich bin da knallhart", so die Reality-Darstellerin. Die darauffolgende Beziehung sei eher eine Trostpflaster-Liebe gewesen, auf die sie sich in einer verletzlichen Phase eingelassen habe.

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

Getty Images Marcus Butler im Februar 2018

