Nach Vermählung: Riccardo Simonetti schwebt auf Wolke sieben

Riccardo Simonetti (31) ist ein glücklicher Ehemann. Der Moderator und sein Mann Steven gaben sich Ende August das Jawort. Bei dem Charity-Event Tribute to Bambi geriet der Influencer im Gespräch mit t-online nun ins Schwärmen: "Ich liebe es, verheiratet zu sein. Es ist gerade einmal eine Woche, aber es fühlt sich für mich so an, als wäre ich schon ganz lange verheiratet."

Eigentlich genoss der "Mein Recht zu funkeln"-Autor gerade seinen wohlverdienten Honeymoon. Für das besondere Ereignis machte er jedoch eine Ausnahme. "Ich würde nicht für jede Veranstaltung meine Flitterwochen unterbrechen, aber für Tribute to Bambi mache ich das gerne", betonte er im Gespräch mit dem Online-Portal.

An seinem besonderen Tag ließ Ricardo seine Fans natürlich teilhaben. Auf Instagram veröffentlichte er unter anderem ein rührendes Foto, das ihn und seinen Bräutigam Steven Arm in Arm zeigt. "Steven, du bist ein Geschenk für jeden Raum, den du betrittst, du bringst jeden einzelnen Menschen dazu, sich in dich zu verlieben, der dich kennenlernt, und du hast mich zu deinem Ehemann auserkoren? Was für ein Privileg", kommentierte er den herzerwärmenden Post.

Instagram / riccardosimonetti/ Riccardo Simonetti, Moderator

Instagram / palinski Riccardo Simonetti, Palina Rojinski und Steven auf Mallorca, August 2024

