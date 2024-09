So süß feiern Taylor Swift und Travis nach Chiefs NFL-Sieg

Da war wohl jemand in Partylaune: Am Donnerstag hat Travis Kelce (34) mit seinem Team der Kansas City Chiefs das erste NFL-Spiel der neuen Saison gewonnen. Wie neue Fotos jetzt zeigen, ließen der Tight End und seine Partnerin Taylor Swift (34) es danach richtig krachen! Zusammen mit einigen anderen Spielern des Teams feierten sie in einem Club in Kansas City. Die Sängerin konnte anscheinend während des Abends ihre Finger nicht von ihrem Lover lassen, wie Schnappschüsse auf dem Instagram-Account von Chariah Gordon beweisen. Ihr Verlobter Mecole Hardman Jr. (26) und Travis sind Teamkollegen und die Spielerfrau anscheinend eine gute Bekannte von Taylor. In den Fotos presst die "Getaway Car"-Interpretin dem Footballspieler einen dicken Schmatzer auf die Wange, während der zufrieden in die Kamera grinst.

Wie Insider gegenüber Page Six verraten, handelte es sich bei der Party um eine "intime Veranstaltung", bei der Taylor "sich richtig gehen lassen konnte". Am Tag danach ging es ab nach New York City, wie das Magazin weiter berichtet. Da verbrachten Travis und Taylor allerdings ein Date nur zu zweit: Wie Fotos zeigen, die dem Blatt vorliegen, spazierten sie für ein Dinner-Date in Brooklyn umher. Dabei glänzt vor allem Taylor in den Aufnahmen in einem superschicken Outfit: Sie trägt einen weiten Blazer über einem durchsichtigen Mesh-Top und schwarzen Shorts. Dazu kombiniert sie hohe Stiefel und eine einfache Handtasche. Wie Augenzeugen berichten, aßen sie in einem italienischen Restaurant zu Abend.

Das Pärchen wirkt aktuell verliebter denn je. Ob da möglicherweise bald die Hochzeitsglocken läuten? Ihre gemeinsamen Freunde sollen sich deswegen ziemlich sicher sein. Eine Quelle meinte dazu gegenüber Us Weekly: "Ihre Freunde hoffen, dass eine Verlobung in der Zukunft eine sichere Sache ist." Immerhin sind sie seit einem Jahr zusammen und tun alles, um so oft es geht in der Nähe des anderen zu sein. So flog Travis sogar nach Europa, um Taylor bei ihren dortigen Konzerten zu unterstützen! Das Paar selbst hat sich dazu bisher allerdings nicht geäußert.

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024

